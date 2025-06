As opiniões continuam divididas sobre qual piloto da McLaren é o principal favorito ao título mundial de Fórmula 1, com Lando Norris inclinando a balança a favor do título antes da temporada, enquanto Oscar Piastri está mais confiante em 2025. De acordo com Franz Tost, ex-chefe de equipe da AlphaTauri (atual Racing Bulls), o que determinará o campeão será a quantidade de erros cometidos.

Norris tem apenas duas vitórias, contra cinco de Piastri, que também tem oito pódios consecutivos, o que mostra que o australiano é capaz de desempenhos consistentes. Franz Tost, acredita que a McLaren tem dois pilotos altamente competitivos, mas o campeonato será decidido por erros, com um dos pilotos sendo o pior.

"Norris é rápido", disse Tost ao Auto Bild,"mas ele se atrapalha. É claro que a pressão também vem de seu companheiro de equipe, que agora está pilotando como um campeão mundial". De acordo com o ex-chefe de equipe, o time de Woking sabe exatamente qual de seus pilotos é mais previsível em situações extremas e isso também pode decidir a ordem de forças dentro da equipe: "A McLaren já sabe quem é mais forte em situações extremas".

Perguntado se Norris conseguiria lidar "mentalmente" com o desafio do campeonato mundial, Tost admitiu que não sabia se o britânico conseguiria sair dos boxes para os quais ele regularmente volta em determinadas corridas.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, foi um pouco mais incisivo, dizendo que eles têm um adversário principal no momento: "Piastri é nosso adversário na luta pelo campeonato mundial. Ele é mentalmente mais forte".

