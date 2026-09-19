F1: Ex-chefe da Porsche revela como acordo com a Red Bull ruiu

Passaram-se quatro anos desde o colapso daquela que prometia ser uma das parcerias mais marcantes da Fórmula 1. Em meados de 2022, Red Bull e Porsche tinham acordo verbal para unir forças na categoria, mas o time de Milton Keynes recuou no último momento, após meses de negociações. Agora, Fritz Enzinger, ex-chefe de automobilismo do Grupo Volkswagen e da Porsche Motorsport, revelou os bastidores daquele desfecho.

Os diretamente envolvidos raramente falaram publicamente sobre o fracasso do acordo. Mas Enzinger, que na época chefiava a Porsche Motorsport e as atividades de automobilismo do Grupo Volkswagen, revelou o quão avançadas as negociações haviam chegado em uma entrevista para o canal do YouTube do Formel1.de, portal-imão do Motorsport.com.

Segundo Enzinger, já havia ocorrido “um aperto de mão entre Oliver Blume [CEO da VW] e Dietrich Mateschitz [cofundador da Red Bull]”, os dois principais executivos das marcas na época.

Ele também confirmou as notícias da época de que a divulgação de um comunicado conjunto à imprensa já havia sido planejada: “É verdade que o plano era tornar o acordo público em Spielberg ou na corrida seguinte".

Enziger disse que anúncio público foi adiado porque “ainda havia alguns pontos no regulamento que não haviam sido totalmente esclarecidos. Estava claro que, se você se comprometesse e dissesse que entraria na F1”, teria sido difícil fazer aprovar as mudanças regulatórias nas regras relativas à unidade de potência que a Porsche e a VW desejavam.

“Por causa disso, simplesmente deixamos um pouco de lado e dissemos: ‘OK, então vamos esperar até a próxima corrida’".

Fritz Enzinger liderava a Porsche Motorsport na época Foto: Porsche

A Red Bull, de repente, não quis mais o acordo

Mas o anúncio não foi apenas adiado — no fim das contas, ele simplesmente nunca aconteceu. Enzinger lembra que, naqueles dias decisivos, houve “uma mudança de rumo” na Red Bull, “e, por isso, a entrada simplesmente não aconteceu”.

O ex-dirigente evitou especular sobre as razões do recuo, mas destacou o contexto interno da Red Bull. “Didi Mateschitz já estava com a saúde muito, muito debilitada naquela época”, enquanto as negociações precisavam envolver não apenas os acionistas austríacos, que detinham 49% da Red Bull GmbH, mas também os proprietários majoritários tailandeses. “E foi aí que a mudança simplesmente aconteceu”, lembrou.

Enzinger descartou os rumores de que a Porsche também estivesse negociando com outras equipes na época.

“Durante essa fase, a Porsche só conversou com a Red Bull... A situação era única e, como estávamos tão focados nisso, basicamente não mantivemos nenhuma negociação paralela. Do lado da Porsche, havia realmente apenas um objetivo: entrar na F1 com a Red Bull".

A Red Bull acabou firmando parceria com a Ford Foto: Red Bull Content Pool

Antes do acordo fracassar, as duas partes já haviam assinado uma carta de intenções cuja estrutura ia muito além do simples fornecimento de um motor. A Porsche planejava fornecer o motor para Milton Keynes — e adquirir 50% das operações da Red Bull na F1. Na época, isso foi anunciado como uma “parceria entre iguais”.

Enzinger: É bom que haja apenas uma marca Volkswagen na F1

Sem a Porsche, o Grupo Volkswagen manteve apenas o projeto da Audi na F1. A fabricante de Ingolstadt assumiu o controle da Sauber e compete no Mundial como equipe de fábrica com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Por mais que Enzinger gostasse de ter levado “sua” marca Porsche para a F1 com a Red Bull na época, quatro anos depois ele acredita que o fracasso do acordo também teve um lado positivo.

“Em retrospecto, quando se observa como a situação na indústria automotiva está difícil agora, acho que há algo de positivo no fato de que o negócio não deu certo”, disse. “É bom que a Audi esteja envolvida, uma marca do grupo. Mas realmente acho muito, muito difícil imaginar que teria sido possível ter duas marcas".

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