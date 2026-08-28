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F1: Ex-chefe de Bortoleto faz aparição surpresa no paddock e reacende rumores de ida para Aston Martin

Jonathan Wheatley foi fotografado no paddock do GP da Holanda

Olivia Nogueira
Publicado:
Jonathan Wheatley, Team Principal of Audi F1 Team

Jonathan Wheatley, Team Principal of Audi F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Jonathan Wheatley chamou atenção no último fim de semana ao aparecer de surpresa no paddock da Fórmula 1 no GP da Holanda, em Zandvoort. Isso porque a aparição do ex-chefe da Audi acontece em meio a rumores sobre uma possível mudança para a Aston Martin. 

Leia também:

Wheatley deixou o comando da Audi em março deste ano,depois do GP da China, após apenas alguns meses à frente do projeto. Desde então, o britânico vinha mantendo distância da F1, com a visita à Zandvoort marcando sua primeira aparição no paddock em cinco meses.

Na Holanda, ele foi visto por fotógrafos entrando na área de hospitalidade da Alpine e, segundo o portal PlanetF1, ele foi apenas visitar Steve Nielsen, diretor executivo do time de Enstone com quem Wheatley trabalhou na Benetton/Renault. 

Desde o anúncio da saída de Wheatley da Audi, em março, o nome do britânico tem sido ligado a Aston Martin, comandada por Adrian Newey desde novembro de 2025. O 'mago da engenharia' já confessou que as responsabilidades de chefe de equipe tiram o foco do trabalho com desenvolvimento e design do carro, ou seja, não surpreenderia que um novo nome passe a comandar o time de Silverstone em um futuro próximo. 

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

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