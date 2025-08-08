F1 - Ex-chefe de Hulkenberg classifica Bortoleto como melhor rookie de 2025: 'Tem derrotado Nico'
Brasileiro já conseguiu pontuar em três corridas diferentes e tem feito classificações muito boas
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Gunther Steiner já foi chefe de Nico Hulkenberg durante os anos do alemão na Haas, por isso conhece bem o talento do piloto de Fórmula 1. Em entrevista ao podcast The Red Flags, o ex-chefe de equipe analisou o novo companheiro de Nico, Gabriel Bortoleto e o classificou como o melhor rookie da temporada.
"Quem foi o melhor rookie do GP da Hungria?", foi a pergunta que desamarrou os elogios de Steiner ao brasileiro, que somou mais pontos importantes na tabela.
"Bortoleto, porque eu sei o quão bom Nico Huleknberg é e agora ele está sendo derrotado. [Bortoleto tem] consistentemente se classificado [bem] e na corrida fez um trabalho muito bom, sem cometer erros".
Na sequência, Steiner foi questionado se avalia Bortoleto como o melhor rookie da temporada completa e declarou que sim. O ex-chefe da Haas apontou o fato do brasileiro não ter um carro consistente e, mesmo assim, está conseguindo superar seu companheiro de equipe.
Importante lembrar que a temporada também conta com os nomes de Isack Hadjar, Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan como novatos, segundo os critérios da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Para Steiner, os resultados do brasileiro o colocam à frente de todos os outros que subiram da Fórmula 2.
"Mesmo se você é bom e tem um carro ruim, você não pode mostrar nada. Agora o carro é muito melhor do que estava no começo do ano e ele mostra o que ele pode fazer, e continua derrotando o Nico".
BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!
Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Ex-piloto do WEC é preso por lavagem de dinheiro; entenda
F1: Futuro de Colapinto na Alpine já estaria decidido, revela site
ANÁLISE: Como estreia de Antonelli se compara a outros 'prodígios' da F1
ANÁLISE F1 – Verstappen x Companheiros de equipe: reinado sem rival à altura?
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários