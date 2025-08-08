Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Ex-chefe de Hulkenberg classifica Bortoleto como melhor rookie de 2025: 'Tem derrotado Nico'

Brasileiro já conseguiu pontuar em três corridas diferentes e tem feito classificações muito boas

Livia Veiga
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gunther Steiner já foi chefe de Nico Hulkenberg durante os anos do alemão na Haas, por isso conhece bem o talento do piloto de Fórmula 1. Em entrevista ao podcast The Red Flags, o ex-chefe de equipe analisou o novo companheiro de Nico, Gabriel Bortoleto e o classificou como o melhor rookie da temporada.

Leia também:

"Quem foi o melhor rookie do GP da Hungria?", foi a pergunta que desamarrou os elogios de Steiner ao brasileiro, que somou mais pontos importantes na tabela.

"Bortoleto, porque eu sei o quão bom Nico Huleknberg é e agora ele está sendo derrotado. [Bortoleto tem] consistentemente se classificado [bem] e na corrida fez um trabalho muito bom, sem cometer erros".

Na sequência, Steiner foi questionado se avalia Bortoleto como o melhor rookie da temporada completa e declarou que sim. O ex-chefe da Haas apontou o fato do brasileiro não ter um carro consistente e, mesmo assim, está conseguindo superar seu companheiro de equipe.

Importante lembrar que a temporada também conta com os nomes de Isack Hadjar, Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan como novatos, segundo os critérios da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Para Steiner, os resultados do brasileiro o colocam à frente de todos os outros que subiram da Fórmula 2.

"Mesmo se você é bom e tem um carro ruim, você não pode mostrar nada. Agora o carro é muito melhor do que estava no começo do ano e ele mostra o que ele pode fazer, e continua derrotando o Nico".

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

Artigo anterior F1: Mercedes e Russell planejam tomar posição de Verstappen no campeonato

Principais comentários
