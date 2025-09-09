Todas as categorias

F1 - Ex-chefe de Tsunoda critica japonês: “Talentoso, mas não trabalha o suficiente”

Franz Tost vê qualidades no atual piloto da Red Bull, mas apontou problemas que precisam ser melhorados

Christian Nimmervoll
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

O futuro de Yuki Tsunoda na Red Bull permanece incerto. Assim como os pilotos da Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar, Tsunoda não tem certeza sobre seu futuro para a temporada de Fórmula 1 de 2026. O piloto japonês se juntou à equipe principal após quatro temporadas, mas seus resultados têm sido decepcionantes até agora, e a diretoria da Red Bull já indicou que pretende tomar uma decisão sobre a dupla de pilotos de 2026 em torno do GP do México.

Leia também:

Tsunoda passou parte da temporada ao lado de Max Verstappen com equipamentos mais antigos e, em Monza, também teve que ficar sem o assoalho atualizado que o tetracampeão recebeu.

Ex-chefe da equipe que hoje é conhecida como Racing Bulls, Franz Tost que trabalhou com Tsunoda por vários anos, argumenta que, em última análise, não se trata de falta de talento, mas ele vê maneiras de o piloto melhorar.

"Yuki é naturalmente muito rápido, mas talvez isso seja parte do problema", disse o ex-chefe à Servus TV. "Nas categorias de base, ele sempre demonstrou desempenhos impressionantes, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Tudo parecia ser fácil para ele naquela época. E eu sempre dizia a ele: 'Yuki, na F1 você tem que trabalhar.'"

Nesse aspecto, segundo Tost, Tsunoda deixa a desejar. Na sua opinião, o piloto da Red Bull não é "diligente" o suficiente.

"Se eu for meio segundo ou um segundo inteiro mais lento que meu companheiro de equipe, eu fico no paddock dia e noite ou analiso os dados até entender por que estou mais lento", disse Tost.

"Esse é o nível que Yuki ainda precisa atingir. Ele é talentoso, mas infelizmente não é diligente o suficiente, não é esforçado o suficiente para compensar essa deficiência. Agora depende dele se ele vai se desenvolver mais ou não. Ele realmente precisa melhorar seu desempenho", completou.

In this article
Christian Nimmervoll Fórmula 1
