O futuro de Yuki Tsunoda na Red Bull permanece incerto. Assim como os pilotos da Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar, Tsunoda não tem certeza sobre seu futuro para a temporada de Fórmula 1 de 2026. O piloto japonês se juntou à equipe principal após quatro temporadas, mas seus resultados têm sido decepcionantes até agora, e a diretoria da Red Bull já indicou que pretende tomar uma decisão sobre a dupla de pilotos de 2026 em torno do GP do México.

Tsunoda passou parte da temporada ao lado de Max Verstappen com equipamentos mais antigos e, em Monza, também teve que ficar sem o assoalho atualizado que o tetracampeão recebeu.

Ex-chefe da equipe que hoje é conhecida como Racing Bulls, Franz Tost que trabalhou com Tsunoda por vários anos, argumenta que, em última análise, não se trata de falta de talento, mas ele vê maneiras de o piloto melhorar.

"Yuki é naturalmente muito rápido, mas talvez isso seja parte do problema", disse o ex-chefe à Servus TV. "Nas categorias de base, ele sempre demonstrou desempenhos impressionantes, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. Tudo parecia ser fácil para ele naquela época. E eu sempre dizia a ele: 'Yuki, na F1 você tem que trabalhar.'"

Nesse aspecto, segundo Tost, Tsunoda deixa a desejar. Na sua opinião, o piloto da Red Bull não é "diligente" o suficiente.

"Se eu for meio segundo ou um segundo inteiro mais lento que meu companheiro de equipe, eu fico no paddock dia e noite ou analiso os dados até entender por que estou mais lento", disse Tost.

"Esse é o nível que Yuki ainda precisa atingir. Ele é talentoso, mas infelizmente não é diligente o suficiente, não é esforçado o suficiente para compensar essa deficiência. Agora depende dele se ele vai se desenvolver mais ou não. Ele realmente precisa melhorar seu desempenho", completou.

