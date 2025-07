Tim Mayer anunciou que está concorrendo à presidência da FIA nas eleições de dezembro, como antecipado por fontes do Motorsport.com. O filho do ex-chefe de equipe da McLaren, Teddy Mayer, concorrerá com o atual presidente Mohammed Ben Sulayem - que o demitiu da FIA em novembro passado em uma polêmica envolvendo o GP dos EUA de Fórmula 1.

O americano de 59 anos anunciou, em uma coletiva de imprensa perto de Silverstone na manhã de sexta-feira, na véspera do GP da Grã-Bretanha. Relatórios da BBC e verificados pelo Motorsport.com indicavam Mayer como a figura que pretende se opor a Ben Sulayem.

Na semana passada, Carlos Sainz pai anunciou que não concorreria ao cargo de presidente da FIA, depois de ter sinalizado inicialmente sua intenção de concorrer em maio. Sainz apontou que as "circunstâncias atuais" não permitem que ele concorra contra Ben Sulayem, e o espanhol também destacou seus compromissos atuais no Dakar.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mas isso parece não ter dissuadido Mayer, que precisará apresentar uma equipe completa de funcionários para ocupar cargos de chefia na FIA antes de ser autorizado a se candidatar. A oportunidade de Mayer se candidatar também será examinada pelo comitê de nomeações da FIA, que se reporta ao presidente da FIA.

Mayer ocupou cargos de chefia na IMSA e na American Le Mans Series, além de várias funções de direção na FIA em diversos campeonatos, incluindo a Fórmula 1.

O americano foi demitido pela organização de Ben Sulayam no ano passado, depois de ter representado o Circuito das Américas em uma audiência de direito de revisão sobre uma multa que a pista recebeu por uma invasão de público no final do GP dos Estados Unidos do ano passado.

Mayer criticou a presidência da FIA de Ben Sulayem, revelando que ele foi o centro de várias decisões polêmicas, incluindo a proibição de palavrões que levou Max Verstappen a receber uma ordem de serviço comunitário por xingar durante a coletiva de imprensa da FIA no GP de Singapura do ano passado.

Mayer é um dos vários funcionários de alto escalão que foram demitidos pela FIA nos últimos dois anos, o que também inclui o ex-diretor de corrida da F1, Niels Wittich.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!