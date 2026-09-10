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F1: Ex-engenheiro da Ferrari afirma que Hamilton causa impacto psicológico em Leclerc

Rob Smedley, que foi engenheiro de Felipe Massa na Scuderia, cobrou postura mais madura de Leclerc, que está em sua nona temporada na F1

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Ferrari

O duelo entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP da Itália de Fórmula 1 foi um dos temas após a corrida de Monza, especialmente pelo movimento do monegasco contra o heptacampeão na primeira volta. Rob Smedley, ex-engenheiro de corrida de Felipe Massa na Ferrari, afirmou que o desempenho instável de Leclerc se deve à pressão psicológica de ter Hamilton como companheiro de equipe.

O editor recomenda:

“Não dá para desconsiderar o que eles fizeram no início da temporada”, começou Smedley sobre a temporada da Scuderia, em entrevista ao podcast High Performance. “Eles tinham um bom carro. Lewis estava em boa forma e continua assim".

“Charles tem altos e baixos", continuou ex-engenheiro da Ferrari, destacando como o piloto de Mônaco vive uma temporada pressionado.

"Mas estou bastante convencido de que isso se deve à pressão psicológica de ter alguém tão bom quanto o Lewis ao seu lado, ou um Lewis em ascensão. [Leclerc] não está tendo uma ótima temporada para os padrões de Charles Leclerc”.

“Ele é um bom piloto”, continuou Smedley, apontando como alguém como Leclerc deveria ter uma postura diferente depois de nove anos na F1. "Há quantas temporadas Charles está na F1 agora? 10 [nove, na realidade]". 

"Então você toma uma decisão sobre um novato que é muito rápido e bate bastante, certo? É essa a decisão que você tem que tomar. Não sobre um cara que está na F1 há entre cinco e 10 anos", concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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