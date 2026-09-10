F1: Ex-engenheiro da Ferrari afirma que Hamilton causa impacto psicológico em Leclerc

O duelo entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc no GP da Itália de Fórmula 1 foi um dos temas após a corrida de Monza, especialmente pelo movimento do monegasco contra o heptacampeão na primeira volta. Rob Smedley, ex-engenheiro de corrida de Felipe Massa na Ferrari, afirmou que o desempenho instável de Leclerc se deve à pressão psicológica de ter Hamilton como companheiro de equipe.

“Não dá para desconsiderar o que eles fizeram no início da temporada”, começou Smedley sobre a temporada da Scuderia, em entrevista ao podcast High Performance. “Eles tinham um bom carro. Lewis estava em boa forma e continua assim".

“Charles tem altos e baixos", continuou ex-engenheiro da Ferrari, destacando como o piloto de Mônaco vive uma temporada pressionado.

"Mas estou bastante convencido de que isso se deve à pressão psicológica de ter alguém tão bom quanto o Lewis ao seu lado, ou um Lewis em ascensão. [Leclerc] não está tendo uma ótima temporada para os padrões de Charles Leclerc”.

“Ele é um bom piloto”, continuou Smedley, apontando como alguém como Leclerc deveria ter uma postura diferente depois de nove anos na F1. "Há quantas temporadas Charles está na F1 agora? 10 [nove, na realidade]".

"Então você toma uma decisão sobre um novato que é muito rápido e bate bastante, certo? É essa a decisão que você tem que tomar. Não sobre um cara que está na F1 há entre cinco e 10 anos", concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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