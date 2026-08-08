Ex-engenheiro de corrida da Ferrari, Rob Smedley revelou que os funcionários mais antigos de Maranello estão fazendo comparações diretas entre os heptacampeões da Fórmula 1 Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

No podcast High Performance Racing, Smedley, que passou uma década na Ferrari durante a 'era Schumacher' e além, afirmou que a influência de Hamilton está revigorando a equipe.

“Preciso tirar o chapéu para o Lewis por isso. Também parece que ele exige muito da equipe. E já conversamos sobre isso antes: quando você traz um piloto do calibre dele, a equipe simplesmente se sente 1% mais capaz”.

“Eles o adoram. Quando converso com os rapazes, seja individualmente ou nos grupos de conversa dos quais faço parte, todos o adoram de verdade porque ele está cumprindo o que promete".

“E ele é heptacampeão, e eles sabem que ele é alguém que consegue entregar resultados. Ele ainda pode conquistar campeonatos mundiais, mas também está exigindo muito deles. Ele está exigindo da maneira certa, e eles reconhecem isso".

Smedley argumentou que a abordagem de Hamilton está trazendo de volta memórias do período de maior domínio da Ferrari. “Os caras que estão lá há 20 anos ou mais reconhecem as semelhanças entre ele e Michael”, acrescentou Smedley.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Clive Mason / Getty Images

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