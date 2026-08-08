Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

Indy
Portland
Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Grã-Bretanha

Com futuro incerto na MotoGP, Miller indica novo caminho com Yamaha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
Com futuro incerto na MotoGP, Miller indica novo caminho com Yamaha

Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança
Fórmula 1

F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

Rob Smedley detalha como a presença do britânico está transformando o ambiente e a cobrança interna no time de Maranello

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, da McLaren, com Michael Schumacher, da Mercedes GP, na coletiva de imprensa da FIA

Ex-engenheiro de corrida da Ferrari, Rob Smedley revelou que os funcionários mais antigos de Maranello estão fazendo comparações diretas entre os heptacampeões da Fórmula 1 Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

O editor recomenda:

No podcast High Performance Racing, Smedley, que passou uma década na Ferrari durante a 'era Schumacher' e além, afirmou que a influência de Hamilton está revigorando a equipe.

“Preciso tirar o chapéu para o Lewis por isso. Também parece que ele exige muito da equipe. E já conversamos sobre isso antes: quando você traz um piloto do calibre dele, a equipe simplesmente se sente 1% mais capaz”.

“Eles o adoram. Quando converso com os rapazes, seja individualmente ou nos grupos de conversa dos quais faço parte, todos o adoram de verdade porque ele está cumprindo o que promete".

“E ele é heptacampeão, e eles sabem que ele é alguém que consegue entregar resultados. Ele ainda pode conquistar campeonatos mundiais, mas também está exigindo muito deles. Ele está exigindo da maneira certa, e eles reconhecem isso".

Smedley argumentou que a abordagem de Hamilton está trazendo de volta memórias do período de maior domínio da Ferrari. “Os caras que estão lá há 20 anos ou mais reconhecem as semelhanças entre ele e Michael”, acrescentou Smedley.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Clive Mason / Getty Images

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee

F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna

F1: Red Bull quer engenheiro da Aston Martin para substituir Lambiase

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull quer engenheiro da Aston Martin para substituir Lambiase

F1: "Espero sinceramente que Hamilton possa disputar o campeonato", diz Fittipaldi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Espero sinceramente que Hamilton possa disputar o campeonato", diz Fittipaldi
Mais de
Michael Schumacher

F1: Por que Indy 500 era um tabu para Michael Schumacher?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Indy 500 era um tabu para Michael Schumacher?

F1: Todt revela como convenceu Schumacher a assinar com Ferrari em apenas um dia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1: Todt revela como convenceu Schumacher a assinar com Ferrari em apenas um dia

F1: Há 20 anos, Schumacher levou a melhor sobre Alonso em Ímola; relembre disputa

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Há 20 anos, Schumacher levou a melhor sobre Alonso em Ímola; relembre disputa
Mais de
Ferrari

F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Ferrari inicia 'maratona' de contratações com cinco novos nomes

F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

Últimas notícias

Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

Indy
Portland
Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul