F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher
Rob Smedley detalha como a presença do britânico está transformando o ambiente e a cobrança interna no time de Maranello
Ex-engenheiro de corrida da Ferrari, Rob Smedley revelou que os funcionários mais antigos de Maranello estão fazendo comparações diretas entre os heptacampeões da Fórmula 1 Lewis Hamilton e Michael Schumacher.
No podcast High Performance Racing, Smedley, que passou uma década na Ferrari durante a 'era Schumacher' e além, afirmou que a influência de Hamilton está revigorando a equipe.
“Preciso tirar o chapéu para o Lewis por isso. Também parece que ele exige muito da equipe. E já conversamos sobre isso antes: quando você traz um piloto do calibre dele, a equipe simplesmente se sente 1% mais capaz”.
“Eles o adoram. Quando converso com os rapazes, seja individualmente ou nos grupos de conversa dos quais faço parte, todos o adoram de verdade porque ele está cumprindo o que promete".
“E ele é heptacampeão, e eles sabem que ele é alguém que consegue entregar resultados. Ele ainda pode conquistar campeonatos mundiais, mas também está exigindo muito deles. Ele está exigindo da maneira certa, e eles reconhecem isso".
Smedley argumentou que a abordagem de Hamilton está trazendo de volta memórias do período de maior domínio da Ferrari. “Os caras que estão lá há 20 anos ou mais reconhecem as semelhanças entre ele e Michael”, acrescentou Smedley.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Clive Mason / Getty Images
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