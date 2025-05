Rob Smedley, ex-engenheiro da Ferrari na Fórmula 1, revelou que "substituiria 100%" George Russell por Max Verstappen na Mercedes.

Há algum tempo, circulam rumores de que o tetracampeão estaria considerando se separar da Red Bull, tendo em mente as atuais dificuldades de desempenho. Além do recente declínio na performance do time austríaco, a saída de Adrian Newey para a Aston Martin no ano passado e a iminente saída da Honda estão aumentando a especulação.

Embora Verstappen esteja sob contrato com a equipe de Milton Keynes até 2028, o holandês foi ligado várias vezes à Mercedes.

Durante uma aparição no podcast F1 Nation, Smedley argumentou que, embora fosse uma "pergunta difícil", ele contrataria Verstappen em vez de Russell se estivesse na posição do chefe da Mercedes, Toto Wolff. Ele explicou:

"Essa é uma pergunta muito difícil, porque você tem um tetracampeão mundial que é um daqueles pilotos muito, muito especiais e há muito poucos deles que podem pilotar além do que o carro pode realmente oferecer. E ele fez isso no sábado, em Miami, e fez isso no início da corrida. Portanto, se eu estivesse em posição de tomar essa decisão, se gostaria de ter Max Verstappen no meu carro em vez de qualquer outro no grid neste momento? Sim, 100%. Sem dúvida."

George Russell, da equipe Mercedes-AMG F1, e o pole Max Verstappen, da Red Bull Racing, na coletiva de imprensa após a classificação Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O campeão de F1 de 96, Damon Hill, também discutiu recentemente o futuro de Verstappen. Ele argumentou que um tempo fora do esporte pode ser útil para o holandês, dando-lhe a oportunidade de determinar a posição de cada equipe depois que o novo regulamento entrar em vigor. Hill explicou:

"Quero dizer, a Red Bull está lutando para manter Max Verstappen. Há uma cláusula no contrato. Foi explicado claramente que há uma cláusula de desempenho e se eles não corresponderem à cláusula de desempenho... E, sejamos honestos, ele nunca está entregando menos de 100%", argumentou o britânico.

"Se eles não lhe derem isso, então ele estará livre para ir aonde quiser. Portanto, a Red Bull está sob pressão. Para onde ele pode ir? Eu não sei. George está prestes a assinar, dizem, com a Mercedes novamente e então isso está bloqueado. Não sei. Acho que ele poderia", disse. "Pode ser uma atitude sensata quando você puder ver para que lado o vento vai soprar depois dessas novas mudanças de regulamento. Ele é jovem, ganhou quatro campeonatos mundiais, venceu quantas corridas."

"Ninguém sabe o que está por vir no final desta temporada. O que vai acontecer? Ele pode se sentar no ano que vem e dizer: 'OK, posso ver como será o futuro nos próximos 10 anos' e qualquer equipe que esteja indo bem encontrará o dinheiro para pagar por Max", completou Hill.

Embora a Red Bull esteja enfrentando algumas dificuldades, Verstappen ainda está em terceiro lugar na classificação do campeonato, atrás dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.

