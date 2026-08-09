F1: Ex-engenheiro de Alonso revela qualidade 'secreta' de Fernando
Alan Permane, hoje chefe da Racing Bulls, também explicou o que faz o espanhol ser parecido com Max Verstappen
Alan Permane, chefe de equipe da Racing Bulls e que trabalhou com Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, explicou por que considera o espanhol “um piloto extremamente completo”, além de revelar uma qualidade 'secreta' do bicampeão da Fórmula 1: não ter um estilo de pilotagem definido.
Permane acumula mais de três décadas no paddock, fez parte das equipes campeãs de Schumacher na Benetton, trabalhou durante anos com Alonso na Renault e na Alpine e agora lidera a Racing Bulls.
Quando questionado sobre quem foi o melhor piloto com quem já trabalhou do ponto de vista da engenharia, ele não hesita: “Fernando é um piloto muito completo”.
Para Permane, o verdadeiro diferencial do espanhol é não ter um estilo de pilotagem engessado, assim como campeões como Max Verstappen.
Na F1, costuma-se falar constantemente do 'estilo de pilotagem' de cada piloto. Permane, no entanto, afirmou que um dos trunfos do espanhol é justamente não ter um. “Não acho que o Fernando tenha um estilo de pilotagem. Também não acho que Max Verstappen tenha”.
“Se há alguma diferença, agora Alonso está ainda melhor”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Permane conviveu com Alonso na Alpine durante 2021 e 2022, a fase do retorno do espanhol à F1 após dois anos fora do campeonato. Longe de encontrar um piloto na reta final de sua carreira, ele garantiu que viu exatamente o contrário: “Ele não havia perdido velocidade. Se há alguma diferença, estava ainda melhor".
O engenheiro lembra como Alonso era capaz de encadear volta após volta praticamente no mesmo ritmo que havia mostrado na classificação, uma regularidade que ele considera um de seus maiores pontos fortes e que continua sendo uma das marcas registradas do bicampeão.
Enquanto outros pilotos sofrem uma queda natural no desempenho durante as longruns, Fernando mantém uma consistência que, durante anos, deixou até mesmo seus próprios rivais desesperados.
Há outro aspecto menos visível para o torcedor que, segundo Permane, explica boa parte do desempenho de Alonso. Sua maneira de trabalhar.
O britânico descreveu um processo muito particular de Alonso. Fernando faz um 'debrief' muito detalhado após cada sessão, transmite exatamente o que sente no carro e depois 'some'.
Ele deixa que os engenheiros façam seu trabalho. Mais tarde, ele volta antes da próxima sessão, pergunta apenas quais mudanças foram feitas e volta para a pista. “Há uma confiança muito bonita entre ele e os engenheiros”, concluiu.
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