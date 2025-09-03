F1: Ex-engenheiro de Barrichello e de vários campeões deixa a Ferrari; veja substituto
Jock Clear irá se despedir da equipe de Maranello após dez anos, diz jornal italiano; Ex-F1 Marc Gené assume cargo
Jock Clear, engenheiro chefe de performance da Ferrari na Fórmula 1, estaria saindo da equipe após dez anos, de acordo com o Corriere dello Sport. Ele chegou ao time de Maranello em 2015 e, atualmente, chefiava também a Academia de jovens pilotos, que passará a ser comandada pelo ex-F1 Marc Gené.
Clear chegou a equipe italiana trabalhando como gerente de estratégias antes de assumir uma gestão a nível técnico. O profissional de 61 anos também atuou como coach de Charles Leclerc.
O britânico tem uma carreira extensa e passou pela Benetton, Williams, Honda, Brawn GP e Mercedes. Foi engenheiro de corrida de Jacques Villeneuve em 1997, ano em que o canadense foi campeão mundial com o time de Grove, e trabalhou também com Michael Schumacher, Nico Rosberg e Lewis Hamilton.
A informação ainda não foi confirmada oficialmente e não se sabe quem irá assumir as atribuições técnicas de Clear. Gené, que comandará o programa de jovens pilotos, competiu na F1 em 1999, 2000, 2003 e 2004, pela Minardi e pela Williams. O espanhol também foi piloto de testes da Ferrari por cinco anos, entre 2005 e 2010.
