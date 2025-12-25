F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari
Luigi Mazzola não concorda com as falas do presidente sobre Hamilton e Leclerc "falarem menos e focarem em pilotar"
Foto de: Ferrari
Em 2025, a Ferrari se tornou foco principal de muitas críticas por todos os lados na Fórmula 1. Os pilotos reclamaram bastante do carro, o presidente da empresa não gostou das críticas e os próprios fãs ficaram decepcionados com o ano fraco da equipe.
Dessa vez, Luigi Mazzola, ex-engenheiro de Michael Schumacher na equipe de Maranello, criticou as duras falas de John Elkann sobre as reclamações públicas feitas por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Em entrevista ao NewsF1, Mazzola declarou que Elkann deveria "lavar roupa suja em casa" e deixar a mídia de fora de discussões que devem ser apenas internas.
"Roupa suja se lava em casa, isso é óbvio. Quando você diz algo assim publicamente, politicamente falando, está atacando alguém. Normalmente, quando se faz isso, é porque se quer preparar o terreno para algo que vem depois".
O comentário foi feito depois que John Elkann declarou que seus dois pilotos deveriam "falar menos e focar em pilotar". Essa fala foi proferida durante uma temporada bastante complicada da Ferrari, principalmente para Hamilton, que correu pela primeira vez com a cor vermelha italiana.
"Elkann tem mais ou menos a mesma experiência em F1 que eu tenho em economia, basicamente nenhuma. Ele fez esse comentário em um momento em que poderia ter capitalizado muito ao celebrar o sucesso no WEC, onde a Ferrari venceu o campeonato de pilotos e de construtores. Por que falar de F1 nesse momento?".
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários