Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?
Fórmula 1

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Luigi Mazzola não concorda com as falas do presidente sobre Hamilton e Leclerc "falarem menos e focarem em pilotar"

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Scuderia Ferrari

Foto de: Ferrari

Em 2025, a Ferrari se tornou foco principal de muitas críticas por todos os lados na Fórmula 1. Os pilotos reclamaram bastante do carro, o presidente da empresa não gostou das críticas e os próprios fãs ficaram decepcionados com o ano fraco da equipe.

Leia também:

Dessa vez, Luigi Mazzola, ex-engenheiro de Michael Schumacher na equipe de Maranello, criticou as duras falas de John Elkann sobre as reclamações públicas feitas por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Em entrevista ao NewsF1, Mazzola declarou que Elkann deveria "lavar roupa suja em casa" e deixar a mídia de fora de discussões que devem ser apenas internas.

"Roupa suja se lava em casa, isso é óbvio. Quando você diz algo assim publicamente, politicamente falando, está atacando alguém. Normalmente, quando se faz isso, é porque se quer preparar o terreno para algo que vem depois".

O comentário foi feito depois que John Elkann declarou que seus dois pilotos deveriam "falar menos e focar em pilotar". Essa fala foi proferida durante uma temporada bastante complicada da Ferrari, principalmente para Hamilton, que correu pela primeira vez com a cor vermelha italiana.

"Elkann tem mais ou menos a mesma experiência em F1 que eu tenho em economia, basicamente nenhuma. Ele fez esse comentário em um momento em que poderia ter capitalizado muito ao celebrar o sucesso no WEC, onde a Ferrari venceu o campeonato de pilotos e de construtores. Por que falar de F1 nesse momento?".

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
"Competente pra caramba", analisa preparador físico de Bortoleto sobre estreia na F1

"Competente pra caramba", analisa preparador físico de Bortoleto sobre estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
"Competente pra caramba", analisa preparador físico de Bortoleto sobre estreia na F1
F1: 'Piastri não precisa se reerguer' após perder título de 2025, defende CEO da McLaren

F1: 'Piastri não precisa se reerguer' após perder título de 2025, defende CEO da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: 'Piastri não precisa se reerguer' após perder título de 2025, defende CEO da McLaren
F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores

F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen revela quem pagou jantar anual dos pilotos e conta bastidores

Últimas notícias

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros