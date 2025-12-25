Em 2025, a Ferrari se tornou foco principal de muitas críticas por todos os lados na Fórmula 1. Os pilotos reclamaram bastante do carro, o presidente da empresa não gostou das críticas e os próprios fãs ficaram decepcionados com o ano fraco da equipe.

Dessa vez, Luigi Mazzola, ex-engenheiro de Michael Schumacher na equipe de Maranello, criticou as duras falas de John Elkann sobre as reclamações públicas feitas por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Em entrevista ao NewsF1, Mazzola declarou que Elkann deveria "lavar roupa suja em casa" e deixar a mídia de fora de discussões que devem ser apenas internas.

"Roupa suja se lava em casa, isso é óbvio. Quando você diz algo assim publicamente, politicamente falando, está atacando alguém. Normalmente, quando se faz isso, é porque se quer preparar o terreno para algo que vem depois".

O comentário foi feito depois que John Elkann declarou que seus dois pilotos deveriam "falar menos e focar em pilotar". Essa fala foi proferida durante uma temporada bastante complicada da Ferrari, principalmente para Hamilton, que correu pela primeira vez com a cor vermelha italiana.

"Elkann tem mais ou menos a mesma experiência em F1 que eu tenho em economia, basicamente nenhuma. Ele fez esse comentário em um momento em que poderia ter capitalizado muito ao celebrar o sucesso no WEC, onde a Ferrari venceu o campeonato de pilotos e de construtores. Por que falar de F1 nesse momento?".

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!