Fórmula 1

F1: Ex-estrategista crava duas equipes que sairão à frente em 2026

"Dois pilotos na mesma equipe, constantemente se desafiando, é exatamente o que é necessário para o desenvolvimento no novo período de regras", ponderou ela

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Starting grid

Mudanças radicais serão feitas na aerodinâmica e na unidade de potência da Fórmula 1 em 2026. Isso poderá alterar completamente a hierarquia das equipes.

Segundo rumores que circulam no paddock, a unidade de potência da Mercedes para 2026 será a melhor do grid e poderá levar a equipe de volta ao topo.

A McLaren, que possui o conjunto mecânico mais poderoso dos últimos anos, também utiliza motores das Flechas de Prata. Segundo a ex-estrategista Bernie Collins, que atualmente trabalha como comentarista, isso pode transformar a disputa pelo título em uma batalha entre as duas equipes.  

"Todos nós achamos que o motor da Mercedes será o melhor no ano que vem, mas a McLaren também tem esse motor", disse ela à Sky Sports F1.

"É por isso que a batalha entre Mercedes e McLaren pode ser o maior confronto da próxima temporada. No momento, quando analisamos o desempenho dos carros da McLaren, não há dados que mostrem que a Mercedes seja claramente superior a eles", seguiu Collins.

"Dois pilotos na mesma equipe, constantemente se desafiando, é exatamente o que é necessário para o desenvolvimento no novo período de regulamentação. Isso será de grande benefício tanto para a Mercedes quanto para a McLaren", completou Bernie.

