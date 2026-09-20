Ex-engenheiro de corrida de Felipe Massa na Fórmula 1, Rob Smedley afirmou que Peter “Bono” Bonnington tem sido fundamental na campanha de Kimi Antonelli pelo título de 2026, embora ele ressalte que o piloto da Mercedes é o único responsável, em última instância, pelos resultados na pista.

Antonelli se tornou o piloto mais jovem a liderar a classificação após vitórias consecutivas nos GPs da China e do Japão. Embora muitos achassem que a pressão acabaria por afetar o jovem de 20 anos, ele vem se fortalecendo cada vez mais em sua segunda temporada na categoria.

O piloto italiano conquistou sua oitava vitória no GP da Espanha e agora detém uma vantagem de 81 pontos sobre seu companheiro de equipe George Russell, que ocupa o segundo lugar na classificação.

No podcast High Performance Racing, perguntaram a Smedley quanto crédito o engenheiro de corrida de Antonelli, Bonnington — que já trabalhou com Lewis Hamilton e Michael Schumacher —, merece pela impressionante campanha de 2026.

“Bono é tudo. Tudo mesmo. O engenheiro deveria receber todo o crédito”, brincou ele. “Sem o engenheiro, esses rapazes não estariam em lugar nenhum".

Ele acrescentou, com mais seriedade: “Ele merece algum crédito, não é? Porque ele mantém Kimi no caminho certo. Ele fornece todas as informações de que Kimi precisa. Mas o Kimi é o que a o pedal, não é? É ele quem tem que dar conta do recado nas tardes de domingo".

Peter Bonnington, engenheiro de corrida da Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O ex-chefe de equipe da Alpine, Otmar Szafnauer, presente no podcast, acrescentou: “[Antonelli] também faz parte do ciclo de feedback. Ele diz ao Bono o que quer, e o Bono faz isso".

Antonelli já havia descrito trabalhar com Bonnington como um “privilégio”: “Acho que ter alguém como o Bono é incrível”, explicou Antonelli durante o fim de semana do GP da China de 2025.

“É um privilégio muito grande, porque ele trabalhou com dois dos melhores pilotos da história da F1 – ele trabalhou com o Michael e depois com o Lewis por tantos anos".

“Então, ter alguém com tanto conhecimento e experiência realmente ajuda, porque, obviamente, tenho tantos cenários novos pelos quais terei que passar, tantas situações novas que terei de enfrentar, tantas coisas novas que terei de aprender, e ter alguém como ele, que tem tanta experiência, é definitivamente muito útil, pois pode realmente me orientar em qualquer situação; por isso, me sinto muito sortudo por ter alguém como ele", concluiu.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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