F1 - Ex-Ferrari rasga elogios à Audi: "Fábrica incomparável"
Rob Smedley ficou surpreso com o nível de tecnologia usada pela equipe alemã na sede herdada da Sauber
O ex-engenheiro de corrida da Ferrari Rob Smedley, que trabalhou com Felipe Massa, elogiou a sede da Audi responsável pela unidade de potência da Fórmula 1, declarando que o departamento de motores da montadora alemã é "incomparável".
Em entrevista ao podcast High Performance Racing, Smedley avaliou o progresso do grid na primeira metade da temporada.
Embora a Audi tenha enfrentado uma curva de aprendizado íngreme desde que assumiu a equipe Sauber e se tornou um time de fábrica, Smedley destacou a magnitude e a qualidade de seu investimento no trem de força.
"A Sauber estava bem desesperada nos últimos dois ou três anos. Eles estavam simplesmente péssimos. Não há outra palavra para descrever".
Quando Otmar Szafnauer argumentou que a Audi ainda era dona da equipe naquela época, portanto, contava com bom apoio financeiro e infraestrutura decente, Smedley acrescentou:
"Eles sempre tiveram um túnel de vento muito bom, ou pelo menos tiveram por muito tempo. Mas agora, se você observar as instalações deles na Alemanha — a fábrica de motores —, elas são incomparáveis, e eles ainda estão construindo e continuam aprimorando tudo isso".
Nico Hülkenberg, Audi
Foto: Eric Le Galliot
"Portanto, este é um projeto gigantesco para eles. Hinwil, como instalação de F1, talvez deixe um pouco a desejar. Mas eles estão expandindo o local, e há planos sobre o que pretendem alcançar com isso. Portanto, este é um projeto realmente importante para eles".
A Audi manteve a dupla de pilotos da Sauber para 2025: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Após 12 etapas da temporada de 2026, a equipe ocupa a oitava posição no campeonato de construtores, com 16 pontos.
Bortoleto está em 14º lugar na classificação de pilotos, com 10 pontos, e Hulkenberg está em 15º, com seis pontos.
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