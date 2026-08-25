F1 | Ex-Ferrari: "Reclamação de Hamilton é infundada e Scuderia merece respeito"

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"Lewis tem uma personalidade muito forte. Isso é um valor, mas também cria uma certa hesitação", afirmou; confira no Motorsport.com

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Piloto da Ferrari na Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton não ficou satisfeito com a estratégia da Scuderia no GP da Holanda, no qual terminou em quarto, atrás do compatriota e ex-companheiro George Russell, da Mercedes.

O editor recomenda:

Hamilton reclamou sucessivas vezes pelo rádio na corrida de Zandvoort, o que foi criticado pelo francês Jean Alesi, ex-competidor do time de Maranello e hoje comentarista. Para ele, as reclamações de Lewis foram descabidas.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Achei descabida a reclamação de Hamilton pelo rádio e após a corrida. Sim, Charles [Leclerc, piloto monegasco da Ferrari] não abriu passagem imediatamente, mas não acho que esse tenha sido o motivo de ele (Hamilton) não ter subido ao pódio". 

"A questão é que Lewis tem uma personalidade muito forte. Isso é um valor, mas também cria uma certa hesitação", seguiu comentando Alesi em sua análise do GP no jornal italiano Corriere della Sera.

"Quero lembrar tanto a nós mesmos quanto a ele o seguinte: Ferrari é Ferrari. Merece respeito. Mesmo quando não responde imediatamente a uma solicitação", completou Jean.

Jean Alesi e o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur

Jean Alesi e o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

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