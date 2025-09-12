Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"

Eddie Irvine argumentou que heptacampeão foi para a Ferrari tarde demais e alertou Verstappen para "não deixar para depois"

Lydia Mee
Editado:
Verstappen versöhnlich, aber: Hamilton verliert wegen Behinderung drei Plätze!

Eddie Irvine, ex-piloto da Ferrari, deu seu veredito sobre a mudança de Lewis Hamilton para a equipe de Maranello e traçou um paralelo entre o heptacampeão e o atual defensor do título da Fórmula 1, Max Verstappen, além de desejar uma dupla entre os dois astros da categoria na Scuderia.



Hamilton assinou contrato com a Ferrari depois de 12 anos na Mercedes, onde conquistou seis de seus sete títulos de piloto, para realizar o sonho de toda uma vida de correr pela equipe histórica e com o objetivo de conquistar o oitavo troféu.

Mas, desde que se juntou à Ferrari em janeiro, não tem sido tão fácil quanto o piloto britânico esperava, e até mesmo o chefe da equipe, Fréd Vasseur, admitiu recentemente que ele e Hamilton podem ter subestimado o ajuste. Irvine argumentou que o piloto de 40 anos fez a mudança muito tarde em sua carreira.

"O problema com Lewis é que ele chegou um pouco velho demais. Mas ele ganhou sete campeonatos mundiais, então sempre há um preço", disse Irvine à Sky Sports F1

"É muito difícil, a Ferrari, porque eles estão sozinhos na Itália. As equipes britânicas estão todas cercadas por outras equipes, e há uma polinização cruzada. É muito diferente, mais difícil estar sozinho em Maranello. É isso mesmo. É sempre mais difícil para a Ferrari. Eles têm a imagem, têm a história, têm tudo, mas não têm essa polinização cruzada, e isso é muito difícil".

"Na minha época, quando Michael [Schumacher] chegou, ele era visto como o piloto mais rápido. Por causa disso, Rory Byrne veio, Ross [Brawn] veio, e toda aquela equipe foi construída em torno do fato de que Michael era um outro mundo".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

"Um pouco como Verstappen é agora, onde se Verstappen fosse a algum lugar, ele poderia levar muitas pessoas. Sem todo o sistema junto, todos estão no mesmo nível. É difícil, a Fórmula 1 é difícil".

"Michael abriu mão de muita coisa, como Michael provavelmente abriu mão de dois, três, talvez até mais campeonatos mundiais para deixar a Benetton e ir [para a Ferrari]. Porque nos primeiros anos, as pessoas não têm ideia de como era ruim na Ferrari".

"Michael sabia que não havia sentido para ele. Ele era muito melhor do que todos os outros. Ele simplesmente decidiu: 'Vou para lá. Vou ver o que posso fazer', o que foi incrível. E ele chegou lá. Mas as pessoas esquecem que levou quatro anos. Ele estava sempre por perto, mas era como se você pudesse ver que ele estava se esforçando para tentar chegar lá. Portanto, foi muito fácil não acontecer".

"Eu adoraria que Verstappen viesse para a Ferrari. Acho que os dois juntos seriam sensacionais. Espero que ele não deixe para depois, como Lewis fez", concluiu.

Lydia Mee
Filtros