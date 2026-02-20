Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Ex-júnior da McLaren, Alex Dunne se junta à academia da Alpine

Irlandês terminou a temporada 2025 da F2 em quinto, indo ao lugar mais alto do pódio duas vezes, no Bahrein e em Ímola; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

O piloto irlandês Alexander Dunne, que era da academia da McLaren e chegou a ser cogitado no grupo Red Bull no fim de 2025, será júnior da Alpine na Fórmula 1 2026, segundo informa a BBC.

O competidor, que segue correndo pela equipe Rodin na Fórmula 2, deve ter seu vínculo com a marca francesa anunciado nos próximos dias, de acordo com a publicação britânica. 

Com isso, Dunne se junta ao estoniano Paul Aron, ao indiano Kush Maini e ao italiano Gabriele Minì no programa da Alpine, cujos pilotos titulares na F1 são o francês Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto.

Já o australiano Jack Doohan, que chegou a ser titular da Alpine entre o fim de 2024 e o início de 2025, rompeu laços com a marca de propriedade da Renault e assinou com a Haas para ser reserva da equipe americana neste ano.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

