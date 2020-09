A ex-mulher de Flavio Briatore, a modelo italiana Elisabetta Gregoraci, disse nesta quinta-feira (24) que Michael Schumacher só se comunica com os olhos e é mantido sob cuidados graças a um hospital montado dentro de casa.

Elisabetta, casada com Briatore de 2008 a 2017, falou sobre o estado de saúde do alemão na versão italiana do reality show Big Brother: o Gran Fratello VIP: "Ele não fala”, disse ela quando perguntada por outro participante. “Ele se comunica com os olhos e apenas três pessoas podem ir vê-lo", disse a modelo.

Segundo a modelo, recentemente a família de Schumacher deixou a Suíça para morar na Espanha, em uma casa que agora tem recursos como de um hospital.

"Eles se mudaram para a Espanha e sua esposa fez um hospital na casa", revelou ela.

Schumacher, que pode ter o recorde de vitórias de 91 triunfos igualado por Lewis Hamilton no fim de semana, se recupera de grave acidente de esqui nos alpes franceses no final de 2013 e seu verdadeiro estado de saúde é cercado de privacidade pela família.

