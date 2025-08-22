Todas as categorias

F1 - Ex-piloto apoia Bortoleto para vaga na Cadillac: "Novato mais impressionante"

James Hinchcliffe revela qual novato da F1 de 2025 ele escolheria para a nova equipe americana

Lydia Mee
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O apresentador de Fórmula 1 e ex-piloto da Indy James Hinchcliffe acredita que, se a Cadillac tivesse que escolher um piloto novato de 2025 para fazer parte de sua formação para 2026, a equipe americana deveria optar pelo brasileiro da SauberGabriel Bortoleto.

A Cadillac está pronta para se juntar ao grid da F1 em 2026 como a 11ª equipe e, embora muito tenha acontecido nos bastidores em Silverstone e em Indiana, a equipe apoiada pela General Motors ainda não anunciou sua dupla de pilotos para a temporada de estreia. 

Embora muito se tenha falado sobre o ex-piloto da Sauber e atual reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, e o ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, assinarem com a equipe, Hinchcliffe argumentou que Bortoleto poderia ser uma boa opção para a Cadillac, caso ela decidisse optar por um dos atuais novatos no grid.

"Bortoleto tem sido muito impressionante porque o carro não é grande coisa", explicou Hinchcliffe ao Podcast Red Flags. "E mesmo quando é bom para um Sauber, ainda não é ótimo. E Nico [Hulkenberg] é conhecido como um dos melhores caras do sábado. Essa era uma de suas características. E eu acho, acho que Gabriel, acho que ele o está vencendo agora, oito a seis".

"Isso é realmente impressionante. E ele faz isso no sábado, mas depois ele confirma no domingo. Por exemplo, ele se classificou na Áustria, ficou lá e fez uma ótima corrida na Hungria. Portanto, ele também tem sido muito impressionante".

Former IndyCar driver James Hinchcliffe and Jolyon Palmer

O ex-piloto de Fórmula Indy James Hinchcliffe e Jolyon Palmer

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"E o que eu gosto nele é que ele é apenas um garoto que veio do nada, e ele realmente teve que trabalhar duro e se esforçar muito, muito mesmo para chegar lá. Ele precisava vencer para continuar, e conseguiu. Eu diria que o [novato] mais impressionante neste momento, a partir da Hungria, provavelmente é Bortoleto'.

Quando lhe pediram para escolher qual novato ele contrataria se fizesse parte da Cadillac, ele confirmou: "Dos quatro que estão lá agora [Bortoleto, Oliver Bearman, Isack Hadjar e Kimi Antonelli]? Sim, provavelmente [Bortoleto]".

Bortoleto está atualmente em 17º lugar na classificação de pilotos, com 14 pontos.

