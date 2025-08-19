Todas as categorias

F1 - Ex-piloto da Ferrari dispara: "90% da equipe não queria Hamilton"

Arturo Merzario sugeriu que a transferência do heptacampeão foi "puramente comercial"

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton foi contratado pela Ferrari ainda no início da temporada de 2024 da Fórmula 1, com o anúncio pegando os fãs de surpresa. A comoção foi enorme, principalmente a primeira vez que o heptacampeão apareceu usando o macacão vermelho clássico, no entanto, Arturo Merzario, ex-piloto da equipe de Maranello, avaliou que pelo menos 90% do time não o queria no cockpit.

Leia também:

Hamilton começou a nova temporada com a Ferrari já com 40 anos, depois de ter passado 12 anos na Mercedes e ter conquistado seis campeonatos com os britânicos. O britânico realizou o sonho de infância de pilotar um carro produzido em Maranello, mas, desde então, o sonho vem se tornando um verdadeiro pesadelo.

Antes das férias de agosto, o melhor resultado de Lewis foi no GP da China, durante a corrida Sprint, quando conseguiu garantir a pole e a vitória da corrida de curta duração. Porém, desde então, os fins de semana têm sido bem difíceis para o britânico.

Hamilton é apenas o sexto colocado na tabela e ainda não conquistou nenhum pódio com a nova equipe. Inclusive, assim como Charles Leclerc, já indicou que não está contente com o desempenho do carro que lhes foi entregue no início da temporada.

No GP da Hungria, o heptacampeão chegou a se criticar fortemente, indicando que a Ferrari deveria "mudar de piloto" depois de ter se classificado em 12°, enquanto Leclerc assumia a pole.

Como o 'casamento' entre a Ferrari e Hamilton teve uma lua de mel extremamente curta, Merzario indica que a contratação foi "puramente comercial". E, de fato, se analisarmos friamente, a operação trouxe muita atenção para Maranello. 

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Até onde eu sei, 90% da equipe da Ferrari não concordou com essa decisão. Se um piloto não se sente parte da equipe, ele perde a motivação. De que adianta ganhar 0,3-0,4, mas ficar em terceiro?"

"Mesmo assim, ainda não acabou. Ele está esperando a oportunidade certa".

"Não acho que ele vá se arriscar pelo oitavo lugar. Se ele quiser sair, vai procurar outra equipe, porque já mostrou do que é capaz. Mas Charles Leclerc ainda tem que provar que pode ser campeão".

Zeynep Taş
Zeynep Taş
