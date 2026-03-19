Depois de 20 anos sem uma vitória italiana na Fórmula 1 (a última foi no GP da Malásia de 2006, com Giancarlo Fisichella), Andrea Kimi Antonelli acabou com a seca com o lugar mais alto do pódio no GP da China de 2026. Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, revelou que a vitória do compatriota o emocionou, mas que algo o incomoda: o fato do piloto de 19 anos ser da Mercedes.

Em entrevista ao Corriere della Sera, o ex-presidente da Scuderia afirmou que "a vitória dele [Antonelli] me emocionou. Ele é um jovem de 19 anos que está em constante evolução".

"Ele teve dificuldades na largada, mas não desanimou: assumiu a liderança e a manteve sem hesitar, arriscando apenas no final".

De certa forma, Montezemolo criticou o histórico dos compatriotas na F1, mas demonstrou frustração ao vê-lo ganhar em uma equipe rival, não na tradicional Scuderia.

"[Kimi] demonstrou maturidade e compostura, algo incomum para um italiano, e especialmente para alguém da idade dele. Ele tem os pés no chão, e espero que continue assim; todo o potencial está lá. Mas foi um pouco frustrante vê-lo em um Mercedes". Questionado se ele preferia ver Antonelli na Ferrari, o ex-executivo de Maranello afirmou "exatamente".

No entanto, a relação da equipe com pilotos italianos só foi frutífera em relação à títulos na década de 1950, com Alberto Ascari conquistando dois troféus em 1952 e 1953. Questionado sobre isso, Montezemolo destacou que as coisas mudaram.

"A situação hoje é diferente de anos atrás: eles não olham apenas para os resultados no kart, mas também para os números no simulador - os pilotos são treinados lá. É mais fácil escolher pilotos muito jovens".

"O único que me impressionou na época foi Max Verstappen: aos 12 anos, ele era o mais forte de todos, mas já estava 'comprometido'; conversei com Helmut Marko sobre isso. Mas pegar alguém como Antonelli e colocá-lo imediatamente na Ferrari teria significado destruí-lo. Deixamos [Felipe] Massa na Sauber para ganhar experiência [por isso]".

Montezemelo também contou sobre o primeiro contato com Kimi e o pai do jovem italiano, além de aconselhar o competidor da Mercedes.

“Eu o encontrei no ano passado no Bahrein, conhecia o pai de nome por conta das atividades no automobilismo. Liguei para parabenizá-lo. Um garoto simpático e tímido. Ele tem a sorte de ter uma família sólida, conhece os valores".

"Eu sugeriria que continuasse a evoluir, porque, com todo o respeito, ele foi perfeito em um carro claramente superior. Já vi vários pilotos que se achavam fenômenos depois de poucos GPs. Mas Kimi é diferente e a Mercedes fez um ótimo trabalho: no ano passado ele estreou na F1 com um carro que não era vencedor, sem a pressão de agora".

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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