Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA dá 'ok' a Mercedes sobre motores; qual deve ser estratégia das outras equipes?
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Quanto tempo de contrato tem o GP do Brasil? E o resto?
Fórmula 1

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Luca Montezemolo ainda declarou que o Bologna, time de futebol italiano, tem mais chances de se tornar campeão

Ömer Efe Kılıçarslan
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

O ano da Ferrari foi bastante decepcionante. A equipe foi a única do top 4 que não venceu nenhuma corrida na Fórmula 1 em 2025. Dessa maneira, para Luca Montezemolo, ex-presidente da equipe de Maranello, é mais fácil o Bologna, time da Série A italiana, conquistar um título antes dos carros vermelhos.

Leia também:

"Com a atual atmosfera em Maranello, o Bologna será o primeiro a vencer".

O último título da liga do Bologna remonta a 1964. Montezemolo estava no comando quando a Ferrari venceu seu último campeonato de pilotos com Kimi Raikkonen em 2007.

A Ferrari não ganhou um campeonato de pilotos ou de construtores entre 2008 e 2025. Esse período foi registrado como a mais longa seca de campeonatos na história da equipe.

A temporada de 2025 também foi decepcionante para a equipe de Maranello. A Ferrari não teve vitórias durante toda a temporada, com apenas sete pódios em 24 corridas.

Montezemolo já havia criticado duramente a atual diretoria. Em particular, o ex-presidente, que argumentou que a equipe havia perdido sua alma, chamou a atenção para a estrutura atual e a instabilidade sob o comando de Fred Vasseur.

O executivo italiano afirmou que a SF-25 estava longe de ser competitiva e enfatizou que a Ferrari precisava de uma transformação técnica e gerencial para voltar ao topo.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Principais comentários
Mais de
Ömer Efe Kılıçarslan
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Últimas notícias

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen 'zomba' da McLaren: "Se eu fosse chefe, teria um piloto número um bem definido"
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro de Schumacher critica Elkann e gerência da Ferrari

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros