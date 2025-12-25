F1: Ex-presidente da Ferrari desacredita de chances pelo título
Luca Montezemolo ainda declarou que o Bologna, time de futebol italiano, tem mais chances de se tornar campeão
O ano da Ferrari foi bastante decepcionante. A equipe foi a única do top 4 que não venceu nenhuma corrida na Fórmula 1 em 2025. Dessa maneira, para Luca Montezemolo, ex-presidente da equipe de Maranello, é mais fácil o Bologna, time da Série A italiana, conquistar um título antes dos carros vermelhos.
"Com a atual atmosfera em Maranello, o Bologna será o primeiro a vencer".
O último título da liga do Bologna remonta a 1964. Montezemolo estava no comando quando a Ferrari venceu seu último campeonato de pilotos com Kimi Raikkonen em 2007.
A Ferrari não ganhou um campeonato de pilotos ou de construtores entre 2008 e 2025. Esse período foi registrado como a mais longa seca de campeonatos na história da equipe.
A temporada de 2025 também foi decepcionante para a equipe de Maranello. A Ferrari não teve vitórias durante toda a temporada, com apenas sete pódios em 24 corridas.
Montezemolo já havia criticado duramente a atual diretoria. Em particular, o ex-presidente, que argumentou que a equipe havia perdido sua alma, chamou a atenção para a estrutura atual e a instabilidade sob o comando de Fred Vasseur.
O executivo italiano afirmou que a SF-25 estava longe de ser competitiva e enfatizou que a Ferrari precisava de uma transformação técnica e gerencial para voltar ao topo.
