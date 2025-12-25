O ano da Ferrari foi bastante decepcionante. A equipe foi a única do top 4 que não venceu nenhuma corrida na Fórmula 1 em 2025. Dessa maneira, para Luca Montezemolo, ex-presidente da equipe de Maranello, é mais fácil o Bologna, time da Série A italiana, conquistar um título antes dos carros vermelhos.

"Com a atual atmosfera em Maranello, o Bologna será o primeiro a vencer".

O último título da liga do Bologna remonta a 1964. Montezemolo estava no comando quando a Ferrari venceu seu último campeonato de pilotos com Kimi Raikkonen em 2007.

A Ferrari não ganhou um campeonato de pilotos ou de construtores entre 2008 e 2025. Esse período foi registrado como a mais longa seca de campeonatos na história da equipe.

A temporada de 2025 também foi decepcionante para a equipe de Maranello. A Ferrari não teve vitórias durante toda a temporada, com apenas sete pódios em 24 corridas.

Montezemolo já havia criticado duramente a atual diretoria. Em particular, o ex-presidente, que argumentou que a equipe havia perdido sua alma, chamou a atenção para a estrutura atual e a instabilidade sob o comando de Fred Vasseur.

O executivo italiano afirmou que a SF-25 estava longe de ser competitiva e enfatizou que a Ferrari precisava de uma transformação técnica e gerencial para voltar ao topo.

