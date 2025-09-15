F1 - Ex-presidente da Ferrari detona Scuderia: "Falta liderança, alma e determinação"
Luca di Montezemolo analisou atual fase da equipe e disse que time italiano "precisa ganhar o Mundial após tantos anos"
Luca di Montezemolo: Falta liderança à equipe "sem alma" da Ferrari
Foto de: LAT Images
Luca di Montezemolo esteve à frente da Ferrari por 25 anos, tendo acompanhado de perto a era Schumacher e a conquista de oito campeonatos de construtores na Fórmula 1. Membro do conselho da McLaren Automotive atualmente, o italiano não poupou críticas a gestão do time de Maranello, que não vence um título há 16 anos.
"O que me chateia hoje é ver uma Ferrari que não tem um líder, não há liderança. E acima de tudo, vejo que falta uma alma forte e determinada", disse ele em entrevista durante a pré-estreia de Luca: Seeing Red (Luca: Vendo Vermelho, em tradução livre). "Os anúncios feitos frequentemente criam expectativas excessivas. Primeiro obtemos os resultados, depois fazemos os anúncios".
A Ferrari contratou Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, para a temporada de 2025 na esperança de que os resultados da Scuderia melhorassem, porém, a decisão ainda não deu o resultado esperado. O melhor resultado do britânico no ano foram três quartos lugares (Emilia Romagna, Áustria e Reino Unido) e uma vitória na sprint da China, a qual não conta em estatísticas oficiais.
Do outro lado da garagem, Charles Leclerc está com a Ferrari desde 2019 , este ano, teve como melhor desempenho o segundo lugar no GP de Mônaco. Em Monza, 'casa' dos tifosi, o monegasco foi quarto e Hamilton sexto.
"Eu vi as belas imagens dos fãs e, depois, uma equipe que ainda não venceu nenhuma corrida até agora, apesar de tantos anúncios antes das corridas. E mesmo se tivessem, a Ferrari precisa ganhar o Mundial após tantos anos", acrescentou Montezemolo.
"Eu já passei alguns momentos terríveis porque acho que perdemos nove ou dez campeonatos na metade final da última corrida. Por vários anos, a Ferrari nem chegou à última corrida com um piloto capaz de vencer. Eu espero que as coisas mudem, antes de mais nada por aqueles que estiveram em Monza e continuam a ter uma fé inabalável. Eu acredito que a Ferrari hoje tem uma responsabilidade ainda maior em relação a eles", concluiu.
