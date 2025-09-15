Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 Pirelli Monza testing

F1 - Ex-presidente da Ferrari detona Scuderia: "Falta liderança, alma e determinação"

Luca di Montezemolo analisou atual fase da equipe e disse que time italiano "precisa ganhar o Mundial após tantos anos"

Redação Motorsport.com
Editado:
Luca di Montezemolo: Falta liderança à equipe "sem alma" da Ferrari

Luca di Montezemolo: Falta liderança à equipe "sem alma" da Ferrari

Foto de: LAT Images

Luca di Montezemolo esteve à frente da Ferrari por 25 anos, tendo acompanhado de perto a era Schumacher e a conquista de oito campeonatos de construtores na Fórmula 1. Membro do conselho da McLaren Automotive atualmente, o italiano não poupou críticas a gestão do time de Maranello, que não vence um título há 16 anos. 

Leia também:

"O que me chateia hoje é ver uma Ferrari que não tem um líder, não há liderança. E acima de tudo, vejo que falta uma alma forte e determinada", disse ele em entrevista durante a pré-estreia de Luca: Seeing Red (Luca: Vendo Vermelho, em tradução livre). "Os anúncios feitos frequentemente criam expectativas excessivas. Primeiro obtemos os resultados, depois fazemos os anúncios". 

A Ferrari contratou Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, para a temporada de 2025 na esperança de que os resultados da Scuderia melhorassem, porém, a decisão ainda não deu o resultado esperado. O melhor resultado do britânico no ano foram três quartos lugares (Emilia Romagna, Áustria e Reino Unido) e uma vitória na sprint da China, a qual não conta em estatísticas oficiais. 

Do outro lado da garagem, Charles Leclerc está com a Ferrari desde 2019 , este ano, teve como melhor desempenho o segundo lugar no GP de Mônaco. Em Monza, 'casa' dos tifosi, o monegasco foi quarto e Hamilton sexto. 

"Eu vi as belas imagens dos fãs e, depois, uma equipe que ainda não venceu nenhuma corrida até agora, apesar de tantos anúncios antes das corridas. E mesmo se tivessem, a Ferrari precisa ganhar o Mundial após tantos anos", acrescentou Montezemolo. 

"Eu já passei alguns momentos terríveis porque acho que perdemos nove ou dez campeonatos na metade final da última corrida. Por vários anos, a Ferrari nem chegou à última corrida com um piloto capaz de vencer. Eu espero que as coisas mudem, antes de mais nada por aqueles que estiveram em Monza e continuam a ter uma fé inabalável. Eu acredito que a Ferrari hoje tem uma responsabilidade ainda maior em relação a eles", concluiu. 

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Alpine define data limite para decidir futuro de Colapinto; saiba mais
Próximo artigo F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site
VÍDEO: Lenda da NASCAR sofre batida em corrida da NHRA

VÍDEO: Lenda da NASCAR sofre batida em corrida da NHRA

NASCAR
VÍDEO: Lenda da NASCAR sofre batida em corrida da NHRA

Últimas notícias

MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MGP MotoGP
Misano Official Testing
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

F4Br F4 Brasil
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"
Paulo Reales escala pelotão e fica próximo de pódio na Porsche Cup

Paulo Reales escala pelotão e fica próximo de pódio na Porsche Cup

PCUP Porsche Cup
Paulo Reales escala pelotão e fica próximo de pódio na Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros