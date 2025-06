Ex-presidente da Ferrari, Luca Di Montezemolo foi nomeado diretor da McLaren Group Holdings Limited, que controla os negócios da McLaren Automotive e possui uma participação minoritária na equipe de Fórmula 1.

Na sexta-feira, a McLaren Group Holdings Ltd. apresentou um documento à Companies House no Reino Unido para nomear Di Montezemolo para seu conselho de administração, tornando o italiano o nono diretor da empresa.

Di Montezemolo foi uma figura-chave por trás do ressurgimento da Ferrari na F1 no final dos anos 1990 e atuou como presidente do conselho até 2014.

Ele agora se juntou à McLaren Group Holdings Limited, que controla o setor automotivo da empresa e possui uma participação minoritária no McLaren Group, ao qual suas equipes de corrida pertencem, mas acredita-se que seu escopo se limite ao negócio de carros de passeio.

"Meu coração está e sempre estará vermelho. Tornei-me membro do conselho da McLaren Automotive, que produz carros de passeio e não está envolvida na F1", disse Di Montezemolo à agência de notícias italiana ANSA.

A nomeação ocorre após a empresa de investimentos CYVN Holdings, sediada em Abu Dhabi, finalizar sua aquisição da McLaren Automotive sob a égide da McLaren Group Holdings Limited, sediada no Reino Unido, em abril.

Luca di Montexemolo in parc ferme Photo by: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

A CYVN afirmou em abril que sua estratégia para os negócios de carros de passeio da McLaren incluirá a expansão para "os setores de alto desempenho e luxo, estabelecendo um novo padrão de excelência e transformando a McLaren em uma empresa automotiva britânica de alto desempenho no cenário global".

Em maio, a empresa nomeou Nick Collins como o novo CEO da McLaren Automotive, que atua ao lado de Di Montezemolo no conselho de administração. No início desta semana, o presidente do McLaren Group, Paul Walsh, também foi adicionado ao mesmo conselho.

Enquanto isso, a McLaren Racing — e sua controladora, o McLaren Group — ainda é controlada majoritariamente pelo Mumtalakat, o fundo soberano do Reino do Bahrein.

