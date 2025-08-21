Considerado um dos melhores pilotos do mundo, Michael Schumacher foi o primeiro heptacampeão da Fórmula 1, ganhando seus primeiros títulos com a Benetton e dominando o esporte com a Ferrari no início dos anos 2000. Entretanto, mesmo com toda sua habilidade e conquistas, segundo o ex-projetista de F1 Gary Anderson, o alemão tinha um 'ponto fraco impressionante'.

Embora pilotos de F1 precisem ter reflexos rápidos, Anderson revelou que o tempo de reação de Schumacher, na largada ou para evitar acidentes, na verdade, não eram melhores que a média. Em participação no podcast 'Driving Style Secrets' (Segredos dos Estilos de Pilotagem, em tradução livre), do The Race, ele disse que "os reflexos de Michael Schumacher eram bastante medianos. E foi comprovado em muitos testes, não apenas na Ferrari, mas também na Formula Medicine, que testou a maioria dos pilotos do grid dos últimos 30 anos".

“É um mito que um piloto de corrida tenha reflexos rápidos. Eles variam de muito rápidos a muito lentos, como em qualquer grupo de controle, e os do Michael estavam entre os mais lentos", continuou.

Anderson ainda explicou que o que diferencia um piloto excepcional de um piloto mediano não é apenas o tempo de reação, mas a habilidade de antecipar eventos que ainda acontecerão. Ele diz que, o que pode parecer um reflexo rápido para o espectador, na verdade, é o resultado da intuição de quem está guiando o carro. Segundo o ex-projetista, Schumacher era melhor do que todos os outros nisso, por isso conseguiu ser tão rápido.

