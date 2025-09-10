Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Ex-Red Bull defende mecânicos e revela salários 'baixos' ao defender colega que errou em pit de Norris em Monza

Calum Nicholas se manifestou em seu perfil no X após crítica a funcionário da McLaren

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL38, makes a pit stop

Lando Norris, McLaren MCL38, makes a pit stop

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O erro da McLaren durante o pitstop de Lando Norris no GP da Itália de Fórmula 1 causou polêmica não só nas pistas mas também na internet. Após um mecânico não fixar corretamente a roda dianteira esquerda do carro do britânico, os comentários começaram nas redes sociais e um ex-mecânico da Red Bull foi a público defender os funcionários das equipes e criticar a atitude do internauta. 

Calum Nicholas trabalhou na F1 por mais de uma década e se manifestou após um comentário no X dizer que os mecânicos da categoria ganham 350 mil libras (R$2,5 milhões) por ano para fazer "apenas" turnos de trabalho de três segundos. Por meio de seu perfil no X, Nicholas reagiu, corrigindo o valor dito pelo internauta e dizendo que é por causa de suposições como essa que funcionários de equipes nem mesmo aparecem nas mídias. 

"É por isso que poucas pessoas no paddock estão aqui (nas redes sociais). Opiniões estúpidas como essa. A média salarial de um funcionário da F1 está perto das 60 mil libras (R$439 mil) por ano. A média de horas trabalhadas é de 70 horas por semana. A maioria viaja na classe econômica e ninguém recebe mais por estar na equipe de pit stop", escreveu. 

 

Ele ainda revelou que apenas 60 pessoas da equipe operacional são permitidas na pista e que seu primeiro salário na F1 era de 42 mil libras (R$307 mil na cotação atual) por ano. 

Após a resposta de Nicholas, o autor do primeiro comentário apagou o tweet. 

Filtros