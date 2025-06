A batida entre Max Verstappen e George Russell nas voltas finais do GP da Espanha, que causou uma punição de dez segundos ao holandês, agitou o paddock da Fórmula 1. No meio de vozes que afirmam que o holandês deveria ter sido desclassificado, uma defendeu o tetracampeão: o ex-piloto da Red Bull Christian Klien.

O especialista em F1 da austríaca ServusTV foi um dos convidados do programa Sport und Talk im Hangar-7, na noite de segunda-feira, ao lado do consultor taurino Helmut Marko, com quem analisou o GP da Espanha, com foco especial no confronto com George Russell.

Sobre a tática de três paradas, Klien disse: "A decisão foi acertada, se você ouvir as mensagens de rádio de Norris e seu engenheiro, eles estavam sob muita pressão. Max poderia ter ficado em segundo lugar. Eles não tinham vantagem de ritmo sobre as McLarens, mas Max colocou Lando sob pressão. Eles estavam fazendo truques com a estratégia".

"Quando vi Max sendo atingido, senti que seria muito, muito difícil para ele, mas na saída da última curva é importante manter o ritmo. Depois veio a batida (com Leclerc) e os comissários decidiram que não precisavam intervir. Mas poderia ter acontecido o contrário. A velocidade estava muito alta. Se eles tivessem uma batida estúpida, um deles poderia ter ido embora".

Quanto à colisão entre Verstappen e Russell, o austríaco deixou claro: "Qualquer um que seja piloto sabe do que se trata. Foi apenas um choque e ele pediu desculpas. Nos carros de fórmula, isso pode ser bastante flagrante, mas nos GTs é quase normal. As corridas de fórmula são os olhos do mundo e todos os jornalistas querem uma boa manchete, mas temos que entender a situação dele".

"Foi uma decisão ruim deixar Russell ir embora em primeiro lugar. Como piloto, entendo que houve três ou quatro fatores que fizeram o seu cérebro ferver. Antes disso, houve decisões estratégicas erradas e, infelizmente, ele perdeu o fôlego muito rapidamente, e foi isso que causou o acidente".

"A Red Bull fez uma boa corrida até as últimas dez voltas. É difícil em uma pista como essa. Além disso, estava quente, então os pneus estavam ainda mais desgastados. Mesmo assim, eles se saíram bem. O pedido de desculpas foi apropriado, ele apenas se envolveu demais na manobra e a penalidade que recebeu na corrida, juntamente com os pontos, acho que foi apropriada".

