Após sete corridas em sua temporada com a Red Bull, substituindo Liam Lawson - que saiu após apenas dois GPs de Fórmula 1 - Yuki Tsunoda continua lutando para melhorar com o RB21. Esse é um padrão que vem se repetindo há vários anos, desde que Daniel Ricciardo foi para Renault em 2019. Alex Albon, piloto da Williams que foi da academia taurina e passou pela escuderia principal, tem uma teoria sobre os motivos de tais problemas.

Ricciardo estava pelo menos perto de Max Verstappen na pista - perto demais às vezes, e a resposta da equipe ao acidente em Baku em 2018 foi uma das motivações de Ricciardo para sair. Desde então, todos os pilotos que ocuparam esse lugar falharam de forma desastrosa, geralmente mais cedo do que tarde.

Todos, com exceção de um - Sergio Pérez, que durou quatro temporadas - foram selecionados do programa de jovens pilotos da Red Bull. E um deles agora compartilhou sua experiência em primeira mão sobre a dificuldade de migrar da equipe secundária da Red Bull - atualmente conhecida como Racing Bulls - para a equipe principal.

Albon foi promovido da Toro Rosso (como a Racing Bulls era conhecida na época) para substituir Pierre Gasly antes do GP da Bélgica em 2019, e depois saiu da equipe de F1 no final de 2020, depois de conquistar dois pódios.

"Acho que os carros [da Red Bull] estão no fio da navalha", disse ele antes do GP do Canadá. "Max pode pilotá-los. Obviamente, posso falar por experiência própria - tive um pouco de dificuldade. Também é difícil porque - talvez seja minha própria interpretação - mas o [monoposto da] Racing Bulls é um carro bastante tolerante. É bem equilibrado, muito estável e lhe dá muita confiança'.

Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"E acho que ele se tornou naturalmente esse tipo de carro, porque eles sempre têm novatos nesse carro. Portanto, a base da equipe é construída sobre jovens pilotos. E a Red Bull é quase [o outro] extremo. Você está indo de um dos carros mais tolerantes para o mais complicado. Portanto, você tem que se adaptar bastante a dois carros muito diferentes".

Os pilotos novatos desta era têm de enfrentar menos testes do que os de épocas anteriores, portanto, dar o salto para a F1 agora é um processo de 'aprender a nadar'.

A geração atual de carros com efeito de solo também corre mais perto do chão e, portanto, tem molas mais rígidas e tende a ser menos tolerante. Uma mudança de equilíbrio na curva, da saída de dianteira para a saída de traseira, tende a ser mais intensa e repentina.

Mas Tsunoda não é um novato - neste fim de semana, ele começará seu 100º GP, o que é mais do que Sir Jackie Stewart disputou. E, apesar das histórias que circulam sobre a Red Bull ter fornecido a ele um teste de dois dias em Barcelona após o recente GP da Espanha, esse foi, na verdade, um teste da Pirelli focado no desenvolvimento do pneu 2026.

Essa é a opção menos pior, já que sua única outra forma de ganhar tempo no banco de reservas é por meio dos protocolos dos Testes de Carros Anteriores (TPC) - uma comparação inexata com o RB21, que parece ser ainda mais extremo do que a maioria dos Red Bulls dos anos anteriores.

Tsunoda passou muito tempo no simulador da fábrica da Red Bull em Milton Keynes - mas, como ele já disse nesta temporada, o carro real é menos previsível no limite do que seu equivalente virtual.

Pode ser que a única saída de Tsunoda seja através da pista: aproveitando ao máximo o tempo de pista que ele tem no RB21 para encontrar uma solução. Mas isso depende de quanto tempo a Red Bull está disposta a lhe dar.

"Acho que, com a experiência que tenho agora, eu seria capaz de contornar o problema", disse Albon. "Mas não é algo que pareça tão natural para a maioria dos pilotos".

