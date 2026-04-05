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Piloto da Racing Bulls estreou marcando pontos na Austrália

Livia Veiga
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Editado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Arvid Lindblad é o único novato no grid de 2026 da Fórmula 1. O piloto assumiu a vaga da Racing Bulls ao lado de Liam Lawson e chamou a atenção ao conquistar os primeiros pontos na Austrália. Isso fez com que ele fosse comparado a Lewis Hamilton.

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O treinador da Kart Republic, Chiesa, treinou com o Lindblad, além de ter trabalhado com Andrea Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg e o próprio Hamilton no passado. Ao The Sun, comentou semelhanças entre Arvid e o heptacampeão.

"Ele [Lindblad] é um piloto muito habilidoso e inteligente. Isso foi muito positivo, pois ele consegue mudar seu estilo de pilotagem se precisar. Ele aprende rápido e é um piloto técnico, adaptando sua frenagem ou estilo para se adequar a diferentes pneus ou chassis. Ele também é muito rápido na chuva".

"Eu diria que ele é mais parecido com o Lewis. O Nico era muito educado e aceitava o segundo lugar com mais facilidade do que o Lewis ou o Arvid".

"O Arvid é muito agressivo nas corridas; ele não espera nem calcula tudo. Quando alcança outro piloto, ultrapassa imediatamente. No entanto, por ser inteligente, não se envolve em muitos incidentes ou acidentes graves".

Chiesa também destacou que Lindblad tem um temperamento mais esquentado, mas tem aprendido a lidar com as frustrações sem usar tantos palavrões.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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