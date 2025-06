EXCLUSIVO F1: Aston Martin mira em Russell para 2026; saiba mais

A Aston Martin vê em George Russell o nome ideal para liderar a nova fase da equipe de Silverstone na Fórmula 1, com a chegada do novo regulamento em 2026. Segundo apurado pelo Motorsport.com junto de uma fonte importante do paddock, o britânico de 27 anos é considerado como parte dos planos futuros do time.

A Aston encarregou o lendário projetista Adrian Newey da responsabilidade de produzir um carro competitivo com a introdução de novas regras de motor e chassi. E acredita-se que Russell seja um candidato de peso para guiá-lo.

O contrato atual de Russell com a Mercedes chega ao fim em 2025 e, apesar de Toto Wolff ter dito antes do GP de Miami que a renovação viria até a etapa de Ímola, isso ainda não aconteceu. Ele foi questionado sobre o impacto que sua vitória em Montreal teria nas negociações com a Mercedes.

"Não muda. Não muda nada, mas, como eu já disse muitas vezes, não estou nem um pouco preocupado com o próximo ano. Sei que vou estar no grid no ano que vem".

"Sinto que estou pilotando melhor do que nunca. Ainda sinto que tenho mais para oferecer. Sinto-me pronto para lutar por um campeonato e acho que resultados como o de hoje, quando tivemos meia chance de um bom resultado, estamos lá para aproveitá-lo, e estou bem relaxado, apenas curtindo o momento, curtindo minha corrida e aproveitando semana a semana".

O Motorsport.com perguntou a Russell se ele estava "100% certo de que estaria na Mercedes no próximo ano" ou se estava conversando com outras equipes, e ele disse que era sua intenção permanecer com a marca alemã.

Isso ocorre após a longa busca de Toto Wolff por Max Verstappen na última temporada, quando ele discutiu abertamente o potencial de contratação do piloto da Red Bull.

Ele acrescentou: "Não, não estou conversando com mais ninguém e com nenhuma equipe que tenha demonstrado interesse. Tenho sido bastante aberto ao dizer que minhas intenções são ficar com a Mercedes. Isso sempre foi claro".

"Eu sou leal à Mercedes. Eles me deram a chance de entrar na F1. Não houve nenhum ressentimento em relação às conversas que aconteceram, especialmente em relação a Max, porque, como eu disse várias vezes, por que as equipes não estariam interessadas em Max se todos pudessem, se todos os pilotos estivessem sem contratos para o próximo ano, Max seria o número um de todas. E isso é compreensível".

"Mas, no final das contas, há duas vagas para cada equipe e eu sabia que, se continuasse a ter o desempenho que tenho, minha posição não seria ameaçada de forma alguma. Portanto, me sinto em uma boa posição. Não estamos com pressa para negociar o contrato".

Wolff também diz que está otimista quanto ao comprometimento de Russell com um novo contrato e acrescenta que eles ainda não assinaram os termos, mas concordaram com um cronograma para isso.

Ele disse: "Ele está conosco há muito tempo e está crescendo. Os passos que ele deu desde o jovem piloto na Williams, depois veio para a Mercedes em um momento difícil, ficando no mesmo nível de Lewis. E depois, desde que Lewis saiu, ele é claramente o líder da equipe, e isso acontece naturalmente".

"Não é que haja alguma política. Ele simplesmente tomou o lugar que merece e merece. Como o ambiente na equipe é ótimo. E concordamos com algum tipo de cronograma quando queremos resolver essas coisas".

"Com as rodadas triplas saindo do caminho e uma corrida atrás da outra agora em junho e julho... mas vamos chegar lá. Ele é da Mercedes, da mesma forma que Kimi, desde os 16 anos. Portanto, não depende do fato de ele vencer uma corrida, mas sim do seu desempenho, porque sabemos que ele é capaz".

O atual piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, tem um contrato em vigor até o final da próxima temporada, enquanto Lance Stroll tem um contrato anual, mas é complicado pelo fato de seu pai ser o dono da equipe.

