A 'novela' da taxa de compressão das unidades de potência da Fórmula 1 pode estar encaminhada para uma reviravolta que pode mudar a forma com que a medição é feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e impedir que o mecanismo polêmico que permitiria vantagem no tempo de volta continue na temporada 2026.

Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a taxa de compressão voltou a ser um dos principais temas da pauta e foi discutida com todas as partes interessadas, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada na nova reunião do Comitê Consultivo da Unidade de Potência (PUAC) na quinta-feira (05).

Fabricantes rivais da Mercedes ainda estão explorando maneiras de provocar uma intervenção regulatória antes da nova temporada. O foco principal está em métodos ajustados de medição da taxa de compressão.

Já segundo o portal autoracer.it, a conferência estabeleceu como favorável a mudança no regulamento para que a medição seja feita com a máquina quente, não na temperatura ambiente, como é definida a regra atualmente. Com isso, a Mercedes, que, supostamente, teria dominado tal 'truque', poderia perder um dos trunfos para 2026.

Uma maioria é necessária para qualquer mudança no procedimento. Isso significa que quatro dos cinco fabricantes, a FIA e a F1 devem concordar.

Nesse sentido, a Red Bull Ford Powertrains ocupa uma posição importante. Com a reclamação inicial da Audi, Ferrari e Honda, ficou claro imediatamente que três dos cinco fornecedores de unidades de potência estavam pressionando por uma mudança.

A Red Bull, por outro lado, também foi associada à brecha do motor, mas essa imagem foi suavizada nas últimas semanas. Houve sugestões de que a Red Bull pode ter conhecimento da solução da Mercedes, mas que não necessariamente se oporia a uma intervenção. Isso poderia ser o caso se seus próprios ganhos forem considerados menores do que os de um grande concorrente — neste caso, a Mercedes e suas equipes clientes.

A imprensa italiana também afirmou que a assembléia de quinta teria tido a mudança de lados da mesa de reuniões, com a Red Bull apoiando a causa da Audi, Honda e Ferrari em modificar o regulamento e barrar o suposto mecanismo.

Além da posição da Red Bull, as posições da FIA e da F1 são cruciais. Ambas as organizações geralmente votam em bloco quando se trata de questões técnicas.

Como mencionado, a FIA inicialmente não viu razão para intervir, mas após a reunião de ontem, resta aguardar a visão atualizada da federação. Quando questionado, um porta-voz da FIA disse que o assunto ainda está em discussão interna e que uma atualização pode ser compartilhada apenas em uma fase posterior.

Se o procedimento de medição for revisado, isso pode ter consequências de grande alcance. Não afetaria apenas o cenário esportivo, mas também está intimamente ligado à data de homologação. Os motores de 2026 serão homologados em 1º de março, deixando pouco ou nenhum tempo para ajustes, se necessários — especialmente considerando que mudanças relacionadas ao motor normalmente exigem um longo prazo de preparação.

