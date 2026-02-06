F1: Fabricantes pressionam FIA e Mercedes por mudanças na medição de taxa de compressão em nova reunião
Montadoras rivais da Mercedes estão trabalhando em planos para ajustar as verificações da taxa de compressão antes do início da temporada
Foto de: Mercedes AMG
A 'novela' da taxa de compressão das unidades de potência da Fórmula 1 pode estar encaminhada para uma reviravolta que pode mudar a forma com que a medição é feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e impedir que o mecanismo polêmico que permitiria vantagem no tempo de volta continue na temporada 2026.
Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a taxa de compressão voltou a ser um dos principais temas da pauta e foi discutida com todas as partes interessadas, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada na nova reunião do Comitê Consultivo da Unidade de Potência (PUAC) na quinta-feira (05).
Fabricantes rivais da Mercedes ainda estão explorando maneiras de provocar uma intervenção regulatória antes da nova temporada. O foco principal está em métodos ajustados de medição da taxa de compressão.
Já segundo o portal autoracer.it, a conferência estabeleceu como favorável a mudança no regulamento para que a medição seja feita com a máquina quente, não na temperatura ambiente, como é definida a regra atualmente. Com isso, a Mercedes, que, supostamente, teria dominado tal 'truque', poderia perder um dos trunfos para 2026.
Uma maioria é necessária para qualquer mudança no procedimento. Isso significa que quatro dos cinco fabricantes, a FIA e a F1 devem concordar.
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários