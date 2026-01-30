F1: "Fantástico" motor Red Bull-Ford empolga equipe no teste de Barcelona

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: "Fantástico" motor Red Bull-Ford empolga equipe no teste de Barcelona

Diretor técnico da Racing Bulls destacou trabalho "impressionante" da fábrica e comportamento "realmente muito bom" da nova unidade de potência

Basile Davoine
Editado:
Add as a preferred source
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Embora pudesse ser a principal preocupação da Red Bull, o primeiro motor projetado para a Fórmula 1 inteiramente em Milton Keynes, com o apoio da Ford, mostrou uma confiabilidade bastante tranquilizadora em sua estreia nas pistas em Barcelona.

Leia também:

Durante a semana de testes privados que se acontece na Catalunha, à portas fechadas e com informações por vezes incompletas, o número de voltas percorridas é um indicador fundamental, tendo em conta a entrada numa nova era e este primeiro teste em condições reais para a Red Bull Powertrains. Tanto a Red Bull quanto a Racing Bulls conseguiram estar presentes mais de um dia de testes, completando volas importantes, que sinalizam a conclusão de uma primeira etapa importante.

Prejudicada pelo acidente de Isack Hadjar na terça-feira, a equipe principal espera entrar na pista pela última vez na sexta-feira com Max Verstappen. Do lado de Liam Lawson e Arvid Lindblad, os quilômetros percorridos levam a direção da equipe a elogiar o trabalho realizado pelo departamento de motores. 

“É um trabalho realmente impressionante da parte da Red Bull Ford Powertrains”, destaca Tim Goss, diretor técnico da Racing Bulls. “Chegar como um novato na Fórmula 1 e, logo no primeiro dia, completar quase 200 voltas... é fácil acreditar que tal nível de confiabilidade seria garantido, mas não se pode subestimar o que eles realizaram".

"O comportamento do motor é realmente muito bom. Honestamente, a facilidade de pilotagem é fantástica. A dificuldade que enfrentamos - e provavelmente todas as outras equipes também -  é simplesmente entender como a gestão de energia muda ligeiramente de uma volta para outra, de uma curva para outra, e tentar entender como ajustar tudo isso da melhor maneira possível e, para os pilotos, simplesmente se acostumar com isso", acrescentou. 

 

O nível de desempenho e, acima de tudo, a comparação entre os diferentes motores e chassis, serão avaliados no próximo mês durante os testes no Bahrein, certamente não antes. Afinal, a revolução regulamentar de 2026 exige, em primeiro lugar, passar por uma importante fase de aprendizagem. 

“São novas regras aerodinâmicas, novas normas de segurança, um novo conjunto propulsor, novos pneus, uma nova eletrônica: absolutamente tudo mudou, insiste Goss. “Nunca vimos uma mudança como essa na F1 antes, e o fato de poder entrar na pista e correr corretamente, tanto para nós quanto para a equipe Red Bull, foi realmente impressionante". 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona
Próximo artigo F1: Mercedes finaliza testes em Barcelona após 500 voltas e detalha planos para o Bahrein

Principais comentários

Mais de
Basile Davoine

VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

F1 para três pessoas: Relembre projeto ousado da Arrows há 25 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 para três pessoas: Relembre projeto ousado da Arrows há 25 anos

Primeiro campeão de Le Mans pela Porsche e ex-F1, Hans Hermann morre aos 97 anos

Le Mans
Le Mans
Primeiro campeão de Le Mans pela Porsche e ex-F1, Hans Hermann morre aos 97 anos
Mais de
Max Verstappen

F1: Verstappen detalha papel de 'azarão' na briga contra McLaren em 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Verstappen detalha papel de 'azarão' na briga contra McLaren em 2025

F1: Mekies apresenta plano para manter Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mekies apresenta plano para manter Verstappen na Red Bull

Para Verstappen correr nas 24 Horas de Nurburgring, Mercedes solicita adiamento da NLS

VLN
VLN
Para Verstappen correr nas 24 Horas de Nurburgring, Mercedes solicita adiamento da NLS
Mais de
Red Bull Racing

Ford: Horner merece respeito, mas Mekies tem uma vantagem na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Ford: Horner merece respeito, mas Mekies tem uma vantagem na F1

F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona

F1 - Russell se impressiona com motores Red Bull e Ferrari: "Não é bem como era em 2014!"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Russell se impressiona com motores Red Bull e Ferrari: "Não é bem como era em 2014!"

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"