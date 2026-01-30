F1: "Fantástico" motor Red Bull-Ford empolga equipe no teste de Barcelona

Embora pudesse ser a principal preocupação da Red Bull, o primeiro motor projetado para a Fórmula 1 inteiramente em Milton Keynes, com o apoio da Ford, mostrou uma confiabilidade bastante tranquilizadora em sua estreia nas pistas em Barcelona.

Durante a semana de testes privados que se acontece na Catalunha, à portas fechadas e com informações por vezes incompletas, o número de voltas percorridas é um indicador fundamental, tendo em conta a entrada numa nova era e este primeiro teste em condições reais para a Red Bull Powertrains. Tanto a Red Bull quanto a Racing Bulls conseguiram estar presentes mais de um dia de testes, completando volas importantes, que sinalizam a conclusão de uma primeira etapa importante.

Prejudicada pelo acidente de Isack Hadjar na terça-feira, a equipe principal espera entrar na pista pela última vez na sexta-feira com Max Verstappen. Do lado de Liam Lawson e Arvid Lindblad, os quilômetros percorridos levam a direção da equipe a elogiar o trabalho realizado pelo departamento de motores.

“É um trabalho realmente impressionante da parte da Red Bull Ford Powertrains”, destaca Tim Goss, diretor técnico da Racing Bulls. “Chegar como um novato na Fórmula 1 e, logo no primeiro dia, completar quase 200 voltas... é fácil acreditar que tal nível de confiabilidade seria garantido, mas não se pode subestimar o que eles realizaram".

"O comportamento do motor é realmente muito bom. Honestamente, a facilidade de pilotagem é fantástica. A dificuldade que enfrentamos - e provavelmente todas as outras equipes também - é simplesmente entender como a gestão de energia muda ligeiramente de uma volta para outra, de uma curva para outra, e tentar entender como ajustar tudo isso da melhor maneira possível e, para os pilotos, simplesmente se acostumar com isso", acrescentou.

O nível de desempenho e, acima de tudo, a comparação entre os diferentes motores e chassis, serão avaliados no próximo mês durante os testes no Bahrein, certamente não antes. Afinal, a revolução regulamentar de 2026 exige, em primeiro lugar, passar por uma importante fase de aprendizagem.

“São novas regras aerodinâmicas, novas normas de segurança, um novo conjunto propulsor, novos pneus, uma nova eletrônica: absolutamente tudo mudou”, insiste Goss. “Nunca vimos uma mudança como essa na F1 antes, e o fato de poder entrar na pista e correr corretamente, tanto para nós quanto para a equipe Red Bull, foi realmente impressionante".

