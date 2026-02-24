F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

A Fórmula 1 lançou uma série de novos recursos que chegarão ao F1 Fantasy em 2026, jogo que existe dentro do app da F1 em que o usuário pode montar a própria equipe e acumular pontos ao longo da temporada.

Com o campeonato passando por uma reformulação substancial de seus regulamentos, com novos carros e unidades de potência, bem como a adição de uma 11ª equipe, a Cadillac, não é surpresa que o jogo gratuito esteja passando por suas próprias mudanças.

Os jogadores terão acesso a um limite de custo, um 'teto orçamentário' de 100 milhões de dólares, que será dividido entre cinco pilotos e dois construtores. No entanto, 2026 terá como alvo duas áreas que costumam confundir os jogadores.

Transferências simplificadas

As transferências serão calculadas em base líquida, o que significa que os jogadores poderão testar novas escalações com a opção de reverter sem usar as transferências permitidas. Apenas a mudança final será contabilizada. Três transferências podem ser feitas e uma transferência não utilizada poderá ser transferida.

Punições em sprints

A penalidade por um DNF/Não Classificação para corridas sprint foi reduzida pela metade e agora jogadores perderão apenas 10 pontos.

Há algumas outras mudanças a serem observadas:

Os fãs agora podem escolher entre 11 equipes e 22 pilotos;

O preço mínimo do piloto e da equipe foi reduzido para 3 milhões de dólares

Em 2025, 2,7 milhões de equipes foram criadas no jogo, com um crescimento previsível nos EUA, Reino Unido e em regiões da Ásia próximo ao Pacífico. As mini-leagues (grupos de competição entre jogadores de Fantasy), especialmente aquelas com os próprios pilotos da F1, também foram um elemento querido pelos fãs. Espera-se que isso continue este ano, à medida que as equipes e os pilotos se tornam ainda mais conectados com a competição.

Como de costume, aqueles que terminarem no topo serão recompensados por seus esforços.

Prêmios da F1 Fantasy 2026

1º prêmio: 2 ingressos de 3 dias para a arquibancada de um GP em 2027 com experiências VIP, incluindo acesso ao grid antes da corrida

2º prêmio: 2 ingressos para a arquibancada para 3 dias de um GP de 2027

3º prêmio: Vale-compras de 500 libras (R$3.491,50, na conversão atual) na loja da F1

Com um novo conjunto de regulamentos e uma hierarquia quase completamente desconhecida, o F1 Fantasy deste ano pode ser emocionante.

