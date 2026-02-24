F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada
Duas alterações nas regras visam resolver os maiores problemas do Fantasy
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 lançou uma série de novos recursos que chegarão ao F1 Fantasy em 2026, jogo que existe dentro do app da F1 em que o usuário pode montar a própria equipe e acumular pontos ao longo da temporada.
Com o campeonato passando por uma reformulação substancial de seus regulamentos, com novos carros e unidades de potência, bem como a adição de uma 11ª equipe, a Cadillac, não é surpresa que o jogo gratuito esteja passando por suas próprias mudanças.
Os jogadores terão acesso a um limite de custo, um 'teto orçamentário' de 100 milhões de dólares, que será dividido entre cinco pilotos e dois construtores. No entanto, 2026 terá como alvo duas áreas que costumam confundir os jogadores.
Transferências simplificadas
As transferências serão calculadas em base líquida, o que significa que os jogadores poderão testar novas escalações com a opção de reverter sem usar as transferências permitidas. Apenas a mudança final será contabilizada. Três transferências podem ser feitas e uma transferência não utilizada poderá ser transferida.
Punições em sprints
A penalidade por um DNF/Não Classificação para corridas sprint foi reduzida pela metade e agora jogadores perderão apenas 10 pontos.
Há algumas outras mudanças a serem observadas:
- Os fãs agora podem escolher entre 11 equipes e 22 pilotos;
- O preço mínimo do piloto e da equipe foi reduzido para 3 milhões de dólares
Em 2025, 2,7 milhões de equipes foram criadas no jogo, com um crescimento previsível nos EUA, Reino Unido e em regiões da Ásia próximo ao Pacífico. As mini-leagues (grupos de competição entre jogadores de Fantasy), especialmente aquelas com os próprios pilotos da F1, também foram um elemento querido pelos fãs. Espera-se que isso continue este ano, à medida que as equipes e os pilotos se tornam ainda mais conectados com a competição.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Como de costume, aqueles que terminarem no topo serão recompensados por seus esforços.
Prêmios da F1 Fantasy 2026
1º prêmio: 2 ingressos de 3 dias para a arquibancada de um GP em 2027 com experiências VIP, incluindo acesso ao grid antes da corrida
2º prêmio: 2 ingressos para a arquibancada para 3 dias de um GP de 2027
3º prêmio: Vale-compras de 500 libras (R$3.491,50, na conversão atual) na loja da F1
Com um novo conjunto de regulamentos e uma hierarquia quase completamente desconhecida, o F1 Fantasy deste ano pode ser emocionante.
