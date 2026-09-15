F1: Fanzone do GP de São Paulo 2026 abre venda de ingressos nesta terça-feira; veja preços e atrações

Os fãs da Fórmula 1 e de entretenimento de qualidade têm um compromisso imperdível. Começou nesta terça-feira (15) a venda de ingressos para a edição 2026 da Fanzone, área especial para os fãs durante os três dias do GP de São Paulo.

A Fanzone é um espaço de celebração que reúne interação com pilotos e chefes de equipe, experiências, ativações de patrocinadores, simuladores oficiais da F1 e jogos imersivos. Tudo isso é embalado por muita música, com DJs e grandes nomes da MPB.

A edição deste ano vai apresentar shows do cantor João Gomes e da banda Paralamas do Sucesso. A venda de ingressos será feita exclusivamente pela Eventim, tiqueteira oficial do evento, no endereço eventim.com.br/f1saopaulo.

A Fanzone acontece nos dias 06, 07 e 08 de novembro, no espaço do Kartódromo Ayrton Senna, junto ao Autódromo de Interlagos. O piseiro João Gomes se apresentará na sexta-feira (06) e os Paralamas do Sucesso no sábado (07). A atração de domingo (08) será divulgada em breve.

A proposta da Fanzone, realizada durante os três dias do GP de São Paulo, é trazer para o palco, além de shows musicais, uma aproximação entre o público e quem faz a Fórmula 1: pilotos, chefes de equipe, ex-pilotos. É uma rara oportunidade para se aproximar dos ídolos, acompanhar as entrevistas no palco, fazer fotos e ter a chance de conseguir autógrafos.

Experiências da Fórmula 1

A Fanzone reúne uma série de atrações interativas ligadas à F1 e uma saudável cumplicidade com outros fãs dividindo o mesmo espaço. O tradicional Drivers’ Engagement traz os pilotos ao palco entre sexta e sábado, para entrevistas e interação direta com o público.

A programação também inclui o Papo de Grid, espaço de conversas com personalidades do automobilismo: pilotos brasileiros e internacionais, chefes de equipe e outras figuras do universo automobilístico. Os horários e a ordem de apresentação serão divulgados na semana do evento. Completam a experiência simuladores oficiais da F1, como o Pit Stop Challenge e o Photo Opportunity, um jato de vento que simula a sensação de velocidade do carro de corrida além de loja de produtos licenciados.

Acompanhe a corrida pelo telão direto da Fanzone

Para quem está na Fanzone, as atividades de pista do GP de São Paulo poderão ser acompanhadas em telão de led montado no palco do evento. Os ingressos da Fanzone não dão acesso às arquibancadas ou a áreas internas do autódromo de Interlagos. É importante ressaltar que a área da Fanzone não terá visão direta do Autódromo de Interlagos.

Acesso à Fanzone garantido para outras áreas do autódromo

Portadores de ingressos dos setores G, H, K, N, R e da Arquibancada Porto Bank têm acesso à Fanzone durante os dias de evento, sujeito à restrição de capacidade da área.

Alimentação

Além da programação e das áreas de acesso, a Fanzone conta com opções de lanches, pizza, diversos tipos de sanduíches, refrigerantes e cerveja Heineken. As compras de alimentos e bebidas serão realizadas exclusivamente através do cartão de consumo Cashless.

F1 Fanzone - GP São Paulo 2026

Datas: 06 (sexta-feira), 07 (sábado) e 08 (domingo) de novembro

Local: Kartódromo Ayrton Senna – Interlagos – São Paulo

Portão de acesso Fanzone: Av. Jacinto Júlio s/n, ao lado do portão G

Abertura dos portões: às 8h, durantes os três dias de evento (sujeito a alteração sem aviso prévio, que serão comunicadas pelos canais oficiais do evento);

Ingressos: R$310,00 (meia-entrada) e R$620,00 (inteira) (válido para os três dias);

Vendas somente em: eventim.com.br/f1saopaulo

Mais informações: f1saopaulo.com.br/fanzone

Consulte os Termos e Condições: f1saopaulo.com.br/termos

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!