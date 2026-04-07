F1 fará retorno a Nurburgring; entenda

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McLaren e Mercedes realizarão testes de pneus da Pirelli nos dias 14 e 15 de abril

Neşe Akkoyun
Editado:
Pirelli gibt erste Reifen für 2026 bekannt: Alle Mischungen im Einsatz

O teste será realizado como parte do programa de desenvolvimento de pneus da Pirelli e terá como foco os compostos para pista seca. O trabalho ocorrerá no traçado padrão da Fórmula 1 usado desde 2002; o traçado de Nordschleife, usado mais recentemente por Max Verstappen, não será utilizado.

Leia também:

Este teste será o primeiro evento em que os carros atuais da F1 irão para a pista na Alemanha. Durante muitos anos, o país foi uma parada importante no calendário do automobilismo, com Nurburgring e Hockenheim. A Alemanha sediou corridas quase todos os anos de 1950 a 2015, com sua última aparição no calendário em 2019. Nurburgring, por sua vez, abriu suas portas para a F1 pela última vez em 2020 com o GP de Eifel, que foi realizado devido à pandemia.

O teste em pista molhada da Pirelli, anteriormente planejado para o Bahrein, foi cancelado devido às tensões na região. O teste em Nurburgring não é exatamente um substituto e será realizado em condições diferentes.

Entretanto, a Pirelli realizará testes de pneus para piso molhado com a Ferrari no circuito de Fiorano, nos dias 9 e 10 de abril.

Embora os testes durante a temporada sejam proibidos para garantir o equilíbrio de desempenho das equipes, a Pirelli permite treinos limitados ao longo do ano como parte de seu próprio programa. Esse período, limitado a um total de 40 dias, envolve a contribuição de todas as equipes, fornecendo carros e pilotos para a fabricante de pneus.

Devido às novas regulamentações que entraram em vigor nesta temporada, a Pirelli teve que desenvolver pneus adequados para aros de 18 polegadas e mais estreitos do que os do ano anterior. Embora o trabalho de desenvolvimento de pneus tenha se tornado mais complexo devido ao aumento das cargas e às diferenças entre os veículos, acredita-se que os testes fornecerão dados mais precisos.

O contrato de fornecimento de pneus da Pirelli com a F1 vai até o final de 2027, e a empresa supostamente planeja exercer seu direito de estendê-lo até 2028.

No entanto, há rumores de que fabricantes concorrentes, como Bridgestone e Hankook, também possam demonstrar interesse na licitação no futuro.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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