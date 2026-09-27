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F1: Fãs argentinos voltam a 'dar problema' e Alpine emite comunicado contra abuso online

Após mais abusos nas redes sociais em meio ao GP do Azerbaijão, equipe de Enstone se posiciona

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

A Alpine voltou a se manifestar contra os abusos nas redes sociais após a batida de Franco Colapinto no companheiro de equipe Pierre Gasly no GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Leia também:

O comportamento dos fãs argentinos tem sido analisado ultimamente após ondas de comentários de ódio online. Eles foram direcionados aos comissários da Federação Internacional de Automobilismo [FIA] quando Colapinto recebeu uma punição de drive-through por ultrapassar sob bandeira amarela dupla em Zandvoort, na Holanda.

Pierre Gasly também foi alvo de abusos depois que o francês se recusou, por um curto período de tmepo, a deixar o argentino passar durante a corrida em Madri. Gasly revelou que as ameaças também foram direcionadas à sua família. Franco classificou timidamente o comportamento como “nada agradável de ver”, insistindo que ‘não são apenas seus fãs’.

Neste fim de semana em Baku, Colapinto perdeu o controle e causou um engavetamento na segunda relargada após safety car, tirando Gasly e Lando Norris da corrida. O atual campeão ficou particularmente irritado e, antes de poder ver as imagens por si mesmo, sugeriu que quem causou o acidente deveria receber “pelo menos uma corrida de suspensão”.

Embora Norris nem sequer tenha se referido a Colapinto pelo nome, isso voltou a desencadear abusos nas redes sociais — principalmente direcionados ao britânico, mas Gasly e outros não foram poupados.

“Erros acontecem quando se corre no limite e, independentemente do resultado ou desfecho, ninguém deve ser alvo de comentários de ódio ou abusivos”, insistiu a Alpine em comunicado publicado neste domingo.

A equipe fez questão de não antagonizar a base de fãs de seu próprio piloto: “Condenar abusos nas redes sociais não tem como alvo nenhuma base de fãs específica nem os torcedores de uma equipe ou piloto, isso é universal e deve ser denunciado e reconhecido por todos os fãs do esporte."

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Como dissemos em ocasiões anteriores, condenamos veementemente a reação de alguns fãs online e nos solidarizamos com a Formula 1, a FIA e outras equipes no desejo de acabar com isso. Tornou-se uma ocorrência regular nas corridas recentes e não pode ser tolerado.”

Os abusos mais recentes ocorreram pouco depois de o chefe da Alpine, Flavio Briatore, supostamente ameaçar a mídia argentina de não permitir que falassem com Colapinto novamente se o ódio continuasse sendo despejado, prejudicando a reputação da equipe.

Confira o comunicado na íntegra:

“Como equipe, sentimos que é necessário nos manifestar mais uma vez sobre o ódio e os abusos online após o Grande Prêmio do Azerbaijão. Não apenas direcionados a um de nossos próprios pilotos, mas também a membros da comunidade da Formula One, incluindo a mídia, e aos nossos adversários nas pistas, que respeitamos, admiramos e contra quem nos orgulhamos de competir no auge do automobilismo. Erros acontecem quando se corre no limite e, independentemente do resultado ou desfecho, ninguém deve ser alvo de comentários de ódio ou abusivos.

“Condenar abusos nas redes sociais não tem como alvo nenhuma base de fãs específica nem os torcedores de uma equipe ou piloto, isso é universal e deve ser denunciado e reconhecido por todos os fãs do esporte. Como dissemos em ocasiões anteriores, condenamos veementemente a reação de alguns fãs online e nos solidarizamos com a Formula One, a FIA e outras equipes no desejo de acabar com isso. Tornou-se uma ocorrência regular nas corridas recentes e não pode ser tolerado.

“Sabemos que, como participante e parte interessada orgulhosa no esporte, temos a responsabilidade de nos manifestar e também ajudar a apoiar a busca por uma solução. Continuaremos trabalhando em estreita colaboração com o promotor e detentor dos direitos do campeonato, e com o órgão regulador, para discutir formas de combater o abuso online e incentivar uma rivalidade esportiva saudável, pela qual a Formula One é conhecida e que a torna tão especial.”

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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