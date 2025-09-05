A situação esquentou entre os italianos e Andrea Kimi Antonelli, piloto de apenas 18 anos contratado pela Mercedes para assumir o segundo assento da equipe na Fórmula 1. Tudo aconteceu depois que o italiano bateu em Charles Leclerc no GP da Holanda e eliminou o segundo carro de Maranello (momentos antes, Lewis Hamilton já havia deixado a etapa).

O clima entre os tifosi e a própria Ferrari já não está dos mais amistosos, isso porque a equipe não está mostrando toda a sua força e não conseguiu entregar um carro à altura para seus piloto. Inclusive, Hamilton e Leclerc já mostraram sua insatisfação em diversas ocasiões.

Ao chegar em Monza, Leclerc não consegue concordar com Fred Vasseur sobre nenhuma positividade depois do fim decepcionante em Zandvoort, mas o piloto admite que todas as informações coletadas foram muito importantes.

Depois da batida, Antonelli se desculpou pela manobra e disse que iria pensar "duas vezes" na próxima oportunidade. Mas a questão que fica é: isso foi o suficiente para os italianos que amam a Ferrari de todo o coração?

O clima em Monza

Se você nunca teve a oportunidade de visitar o 'templo da velocidade' ou não acompanha tanto a F1, saiba que o local é dominado pelos fãs da Ferrari. O Motorsport.com Brasil teve a oportunidade de visitar o traçado e acompanha o GP 'in loco'. Para todos os lados que se olha, há camisetas, bonés, bandeirões, mochilas, tatuagens e outros acessórios da equipe italiana.

A frustração com os resultados mais recentes é grande, os fãs exigem mudanças, mesmo sabendo que a equipe não deve mais pensar em nenhuma grande atualização para este ano. O foco principal é 2026, o que também levanta um quê de dúvida entre os italianos.

O GP da Holanda deixou um "gosto amargo", como alguns fãs relatam, mas a paixão e confiança no time é quase inabalável. Vemos isso pela quantidade de 'pontinhos' vermelhos que se agitam ao longo de todo o traçado.

Com isso dito, o que podemos concluir é que os fãs já entenderam que não há muito a ser feito neste ano. Mas isso não significa que a Ferrari não irá sofrer uma pressão gigantesca no próximo ano, principalmente depois de assinarem com Hamilton e todas as promessas feitas no início de 2025.

Antonelli é o arquinimigo?

Pois bem, depois da batida de Antonelli em Leclerc, que resultou no abandono do segundo carro da Ferrari, o clima ficou complicado. Inclusive, o italiano precisou desativar os comentários de suas redes sociais por conta dos ataques e palavras de ódio que lhe foram enviadas.

Menos de uma semana depois, os ânimos se acalmaram. Sim, é isso mesmo. Mesmo com o mar vermelho em Monza, o orgulho de ter um piloto representando a bandeira italiana no grid -- mesmo que seja por uma equipe britânica -- fala mais alto.

Antonelli ganhou um ponto 'encontro' para conhecer mais de perto o público que estava na fanzone. Claro que ele não ficou ali durante muitas horas, mas o momento que ele esteve, os fãs se aglomeraram e continuaram se empurrando para ter pelo menos um minutinho perto do italiano.

O mais curioso de tudo é que, apesar da grande maioria dos fãs ali presentes serem claramente torcedores da Mercedes, havia muitos com roupas vermelhas (ou azuis, já que a Ferrari usou a cor para homenagear Niki Lauda).

Conversando com alguns dos torcedores presentes, é possível destacar que a frustração foi momentânea com o erro de Antonelli na Holanda. Alguns apontam a falta de experiência do italiano, comentando o fato dele ter apenas 18 anos e já estar no grid sem ter feito todas as categorias de base da maneira "correta".

Claro, a grande maioria torce para que algo parecido não volte a acontecer e esperam que o jovem tenha aprendido com seu erro, mas é nítido que a bandeirinha italiana fez o coração dos tifosis amolecer muito mais facilmente. "Apenas não faça isso de novo" é o consenso.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

