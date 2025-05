F1 fecha acordo com a Disney; entenda como será a parceria

A Fórmula 1 e a Disney anunciaram uma nova colaboração que resultará na entrada de alguns dos personagens mais icônicos do mundo do desenho no mundo do automobilismo.

Mickey Mouse, e várias outras figuras reconhecidas internacionalmente, estarão presentes em "experiências, conteúdo e mercadorias" da F1 a partir de 2026, como revela o comunicado compartilhado pela empresa.

A diretora comercial da F1, Emily Prazer, disse que o acordo foi mutuamente benéfico para ambas as empresas.

"Nossa colaboração com a Disney será brilhante, pois apresentaremos o mundo de Mickey & Friends aos nossos fãs, e vice-versa", disse ela em um comunicado.

"Ela se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de sair do mundo do esporte e entrar em um mercado consumidor mais amplo e, em troca, estamos apresentando a Disney aos nossos 820 milhões de fãs em todo o mundo".

"É uma combinação fantástica, já que ambas as marcas são conhecidas por ultrapassar limites e levar entretenimento e emoção a milhões de pessoas, por isso estou ansioso para ver o que nossas equipes vão criar para o circuito e além dele".

O anúncio ofereceu poucos detalhes sobre as especificidades do acordo, mas a presidente de produtos de consumo da Disney, Tasia Filippatos, indicou que a parceria será voltada para os fãs.

"Ao comemorarmos quase um século de Mickey Mouse & Friends, nossa colaboração com a F1 oferece uma oportunidade única de reunir duas propriedades de entretenimento poderosas para criar produtos que os fãs vão adorar", disse ela.

"Essa colaboração empolgante se desdobrará em um palco global, com conteúdo inesquecível e experiências personalizadas para os fãs da Disney e da F1".

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!