A Fórmula 1 e a Disney lançaram, em 2025, uma parceria global chamada Fuel the Magic, com o objetivo de oferecer experiências únicas aos fãs por meio das histórias das empresas. Agora, o personagem icônico de Carros, filme de corrida, Relâmpago McQueen estará na pista na Itália.

Relâmpago McQueen, entrará na pista no GP da Itália, que será realizado em Monza. Embora ainda não esteja claro exatamente qual será o papel do personagem lendário ao longo do fim de semana, o comunicado oficial da F1 incluiu as seguintes declarações:

"A série 'Carros' continua a emocionar os fãs há vinte anos com filmes, produtos exclusivos e atrações nos parques temáticos da Disney".

"Agora, para comemorar o aniversário dos filmes, ele chega a Monza com um visual totalmente novo".

"Este encontro, que acontecerá em um dos finais de semana de corrida mais prestigiados do automobilismo, criará momentos inesquecíveis tanto para os fãs dos filmes quanto para os da Fórmula 1".

Como parte da parceria, será lançada uma nova coleção licenciada pela Disney e pela F1, com uma ampla variedade de produtos, desde roupas até modelos especiais de carros.

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