Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Conflitos entre Cowell e Newey podem resultar em Horner como novo chefe da Aston Martin; entenda
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren assume a culpa por desclassificação de Norris e Piastri e explica problema
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Brasileiro se juntou à equipe britânica depois de vencer o título da Fórmula 2 em 2022

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

Felipe Drugovich anunciou, neste domingo (23) pós-GP de Las Vegas de Fórmula 1, que deixou a Aston Martin, depois de três anos na função de piloto reserva da equipe de Silverstone. O brasileiro correrá pela Andretti na temporada 2025-26 da Fórmula E, que começa com o ePrix de São Paulo, no dia 6 de dezembro.

Leia também:

Em uma publicação nas redes sociais, o piloto paranaense disse que era a hora de partir para outras oportunidades e agradeceu ao time que o acompanhou ao longo dos três anos na F1.

 

“Sim, hora de ir! Feliz por esses 3 anos, aprendi muito, muitos momentos legais, alguns nem tanto, mas levamos as coisas positivas conosco e deixamos as ruins para trás. Mais um capítulo encerrado e seguimos em frente! Muito obrigado, rapaziada @astonmartin”, disse a mensagem de 'Drugo' nas redes sociais.

A Aston Martin também publicou uma mensagem de despedida, desejando sorte para o piloto brasileiro em sua jornada no automobilismo.

 

“Uma calorosa despedida a @FelipeDrugovich, que, após três anos com a equipe, nos deixa neste fim de semana. Desejamos a ele tudo de melhor para o futuro", disse a publicação da escuderia de Silverstone.

Natural de Maringá, Felipe Drugovich se juntou à Aston Martin em 2023, logo após vencer o título da Fórmula 2 em 2022 pela equipe MP Motorsport. O paranaense ficou três anos na escuderia britânica, assumindo as funções de piloto reserva e de desenvolvimento.

Nesse período, 'Drugo' também disputou uma temporada do European Le Mans Series (ELMS), além de participar de provas icônicas de endurance, como duas edições das 24 Horas de Le Mans e uma das 24 Horas de Daytona (IMSA).

Apesar de ter sido cotado para assumir uma vaga como piloto titular da Aston e de outras equipes nesses três anos, o brasileiro não teve a oportunidade de participar de um GP de F1.

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
F1 - Antonelli: "Perdi dois ou três meses de progresso" com mudança de suspensão no carro da Mercedes

F1 - Antonelli: "Perdi dois ou três meses de progresso" com mudança de suspensão no carro da Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Antonelli: "Perdi dois ou três meses de progresso" com mudança de suspensão no carro da Mercedes
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Últimas notícias

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Felipe Drugovich anuncia saída da Aston Martin depois de três anos como piloto reserva
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris ainda pode ser campeão no Catar? Veja matemática para o título
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Bortoleto visita hospitalidade da Aston Martin e se desculpa com Stroll após batida em Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros