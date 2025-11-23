Felipe Drugovich anunciou, neste domingo (23) pós-GP de Las Vegas de Fórmula 1, que deixou a Aston Martin, depois de três anos na função de piloto reserva da equipe de Silverstone. O brasileiro correrá pela Andretti na temporada 2025-26 da Fórmula E, que começa com o ePrix de São Paulo, no dia 6 de dezembro.

Em uma publicação nas redes sociais, o piloto paranaense disse que era a hora de partir para outras oportunidades e agradeceu ao time que o acompanhou ao longo dos três anos na F1.

“Sim, hora de ir! Feliz por esses 3 anos, aprendi muito, muitos momentos legais, alguns nem tanto, mas levamos as coisas positivas conosco e deixamos as ruins para trás. Mais um capítulo encerrado e seguimos em frente! Muito obrigado, rapaziada @astonmartin”, disse a mensagem de 'Drugo' nas redes sociais.

A Aston Martin também publicou uma mensagem de despedida, desejando sorte para o piloto brasileiro em sua jornada no automobilismo.

“Uma calorosa despedida a @FelipeDrugovich, que, após três anos com a equipe, nos deixa neste fim de semana. Desejamos a ele tudo de melhor para o futuro", disse a publicação da escuderia de Silverstone.

Natural de Maringá, Felipe Drugovich se juntou à Aston Martin em 2023, logo após vencer o título da Fórmula 2 em 2022 pela equipe MP Motorsport. O paranaense ficou três anos na escuderia britânica, assumindo as funções de piloto reserva e de desenvolvimento.

Nesse período, 'Drugo' também disputou uma temporada do European Le Mans Series (ELMS), além de participar de provas icônicas de endurance, como duas edições das 24 Horas de Le Mans e uma das 24 Horas de Daytona (IMSA).

Apesar de ter sido cotado para assumir uma vaga como piloto titular da Aston e de outras equipes nesses três anos, o brasileiro não teve a oportunidade de participar de um GP de F1.

