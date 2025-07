O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa fez um comentário irônico sobre o campeonato mundial de 2008 depois de correr com a lendária Ferrari F2008 no Festival de Goodwood, evento que reúne fãs do automobilismo na Grã-Bretanha.

O reencontro do brasileiro com o carro da Scuderia foi um belo momento, pois ele acelerou a máquina na subida da rampa, mais uma vez pilotando o carro que venceu o campeonato de construtores de 2008 para a equipe italiana.

Massa estava radiante de orgulho após a corrida e descreveu sua experiência ao volante no evento. "É uma sensação incrível pilotar o carro de 2008 depois de muito tempo", disse. "Esse foi definitivamente o meu melhor ano. Um carro que conseguimos vencer cinco vezes, você sabe. Foi o último campeonato de construtores da Ferrari - também meu, eu diria", disse ele com um sorriso irônico.

O comentário arrancou risadas do entrevistador antes de o piloto continuar. "Mas, de qualquer forma, é um momento incrível, sabe, estar aqui em Goodwood, ver todas essas pessoas incríveis. E é uma ótima sensação voltar a pilotar este carro depois de muito tempo".

Massa entrou com uma ação judicial contra a Fórmula 1, a FIA e Bernie Ecclestone, pedindo indenização depois de ter sido derrotado por Lewis Hamilton no título de pilotos da F1 em 2008.

Concentrando-se no incidente do "Crashgate" ou "Singapuragate", em que Nelsinho Piquet bateu deliberadamente nas barreiras, permitindo que seu companheiro de equipe na Renault, Fernando Alonso, vencesse o GP de Singapura, Massa quer que o resultado do título seja revertido a seu favor.

A reivindicação de Massa será ouvida pela King's Bench Division da Alta Corte, com o julgamento programado para outubro deste ano.

"De acordo com os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura nessas condições", disse Ecclestone ao F1-Insider em 2023. "Isso significa que isso nunca teria acontecido para a classificação do campeonato mundial. Então Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton... hoje eu teria organizado as coisas de forma diferente".

Com o objetivo de não "prejudicar a imagem" da F1, Mosley optou por não tomar providências na época, de acordo com Ecclestone.

"Espero que a coisa correta aconteça, por justiça, por algo que não fazia parte do esporte que me puniu muito", disse Massa no julgamento em outubro do ano passado.

"É por isso que estamos lutando, o que acredito ser correto, especialmente depois de 16 anos e ao ouvir coisas que você nunca pensou que fossem realmente assim".

