F1: Felipe Massa vai acelerar no Festival de Goodwood 2025

Felipe Massa vai participar do tradicional Festival de Goodwood, na Inglaterra. Entre sexta-feira e domingo, o piloto vai se apresentar a bordo do F-2008, modelo que marcou sua longa passagem pela Ferrari, o levando à disputa do título mundial da vai participar do tradicional Festival de Goodwood, na Inglaterra. Entre sexta-feira e domingo, o piloto vai se apresentar a bordo do F-2008, modelo que marcou sua longa passagem pela Ferrari, o levando à disputa do título mundial da Fórmula 1 e à segunda vitória em casa, no GP do Brasil de 2008.

“Vai ser muito bom voltar a guiar o carro mais especial da minha carreira e em um momento muito marcante, que é a comemoração dos 75 anos da Fórmula 1. Fiquei muito feliz com esse convite do Duke Charles Richmond para participar do Festival de Goodwood, evento tão importante para o mundo da velocidade”, disse Massa.

Serão cinco apresentações de Massa com o F-2008: duas na sexta, duas no sábado e uma no domingo. Confira os horários:

Sexta-feira: 10h05 (6h05 de Brasília) e 13h25 (9h25 de Brasília)

Sábado: 11h50 (7h50 de Brasília) e 14h05 (10h05 de Brasília)

Domingo: 11h (7h de Brasília)

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!