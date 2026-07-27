F1 - Ferrari admite culpa por GP da Hungria desastroso: “Deu tudo errado”

Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, reconheceu a execução “muito ruim” da Scuderia no GP da Hungria de Fórmula 1, onde a equipe italiana cometeu “muitos erros” e “tudo deu errado”, resultando em um quarto e quinto lugar de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente.

A Ferrari esperava conquistar sua terceira vitória da temporada após liderar os treinos livres de sexta-feira e garantir o segundo e o terceiro lugares no grid de largada no Hungaroring, com Hamilton perdendo a pole position por apenas 0s012 para Lando Norris, da McLaren.

No entanto, o heptacampeão terminou em quinto lugar no domingo, atrás do companheiro de equipe Leclerc, enquanto Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio ao lado de Norris.

“Não foi um bom domingo, porque quando você está em 1º e 2º na sexta-feira, espera muito mais do que ficar em 4º e 5º”, afirmou Vasseur com naturalidade.

“Além disso, cometemos erros demais hoje, começando pela largada, pela penalidade, pelo fato de Max ter nos ultrapassado na pista, e pelo fato de que, cada vez que fazíamos um pit stop, perdíamos uma posição por 0s2 ou 0s3, e então você passa o tempo todo atrás dos outros pilotos. Tudo deu errado, mas com certeza temos que fazer um trabalho muito melhor no domingo".

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images

Vasseur se referia ao fato de os pilotos da Ferrari terem sido os únicos do pelotão da frente a usar pneus macios na primeira parte da corrida, o que deveria ter proporcionado uma vantagem competitiva na largada.

No entanto, Leclerc caiu da segunda para a quinta posição, enquanto Hamilton – que largou em quinto após receber uma penalidade no grid por ter atrapalhado Oscar Piastri na classificação – ganhou apenas uma posição, às custas de seu companheiro de equipe.

As trocas de pneus mal sincronizadas normalmente deixavam os carros da Ferrari logo atrás dos carros da Red Bull. Hamilton e Leclerc saíram de suas primeiras paradas nos boxes atrás de Arvid Lindblad e Liam Lawson, respectivamente, e depois ambos se viram atrás de Isack Hadjar após sua segunda passagem pelo pitlane.

Levar Hamilton aos boxes durante o safety car virtual no final da corrida foi uma aposta arriscada e, como demonstrou sua incapacidade de ultrapassar Antonelli, essa aposta saiu pela culatra ainda mais quando ele recebeu uma penalidade de cinco segundos por excesso de velocidade no pitlane. Em outras palavras, a Ferrari simplesmente não conseguiu maximizar o potencial evidente de seu carro.

“O ritmo puro da equipe provavelmente foi melhor neste fim de semana do que em Spa ou Silverstone”, afirmou Vasseur. “Estávamos na frente no TL1, estávamos no TL2, conseguimos disputar a pole com o Lewis. Perdemos a pole por 0s01. E acho que hoje a execução foi muito ruim".

"Mas... se tivermos uma boa largada, partindo da primeira fila, a corrida é completamente diferente. Hoje foi mais a execução do que o ritmo".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Quanto à sequência de contratempos de Hamilton ao longo desta corrida, que incluiu ser ultrapassado por Verstappen e a penalidade, Vasseur acreditou que se tratou principalmente de um caso de pressão excessiva para recuperar o tempo perdido.

“Hoje foi provavelmente uma sucessão de erros”, comentou o francês, “ele travou o pneu na parada nos boxes, perdemos alguns décimos durante a parada e, depois, ele provavelmente estava tentando fazer a saída do pitlane da melhor maneira possível, mas saiu um pouco antes do ideal".

“Acho que, quando você começa a cometer um erro, é bem fácil cometer mais de um, e este fim de semana é um bom exemplo de que, quando tentamos forçar durante a parada nos boxes e coisas do tipo, acabamos perdendo algo".

"Na saída dos boxes, estávamos dois décimos de segundo atrás de alguém, e isso é uma sucessão de fatos. O ritmo estava bom, mas não conseguimos ultrapassar o Max no início, nem o Piastri depois. Lição aprendida para o resto da temporada".

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