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Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Ferrari admite "exageros" nas estratégias do GP da Áustria

Hamilton, por outro lado, defende que as trocas foram necessárias e certas

Sönke Brederlow
Publicado:
O chefe da equipe da Ferrari, Vasseur, admite: “Exageramos na estratégia”

A Ferrari deixou Barcelona com uma vitória e a sensação de que estava encontrando o caminho certo na Fórmula 1. Porém, o resultado no GP da Áustria provou que a equipe continua com dificuldades.

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A Ferrari quis aproveitar o safety car virtual após o abandono de Carlos Sainz para uma jogada supostamente inteligente na estratégia de Lewis Hamilton, o que, no entanto, não funcionou.

"Tentamos disputar com a Mercedes e com o Max, embora não tivéssemos ritmo para isso", admitiu o chefe de equipe Frederic Vasseur à Sky.

"Ou seja, exageramos estrategicamente, sobrecarregamos demais os pneus e, no fim das contas, pagamos o preço contra a McLaren. É uma pena, porque é um ponto perdido para o campeonato".

É verdade que, mesmo sem o erro estratégico, Hamilton não teria subido ao pódio, mas provavelmente teria ficado à frente de Oscar Piastri.

“Acho que, nessa situação, todos estamos no limite”, defende. “E quando não se tem ritmo, a gente se esforça e corre certos riscos na estratégia. E quando isso não dá certo, é preciso somar toda a diferença e, no final, pagar a conta.”

“Foi o que aconteceu conosco hoje. Não tínhamos ritmo para disputar com a Mercedes e o Max [Verstappen], e forçamos demais nas primeiras voltas. Tivemos que mudar a estratégia, e tudo saiu pela culatra, mas foi uma boa lição.”

“Excelente trabalho”: nenhuma crítica de Lewis Hamilton

Hamilton terminou apenas com o quinto lugar e, consequentemente, dez pontos no campeonato mundial. Mas o heptacampeão mundial não faz críticas; pelo contrário: “A equipe fez um excelente trabalho tanto na estratégia quanto nas paradas nos boxes. Os rapazes trabalharam muito duro nas paradas, e estou realmente orgulhoso disso.”

O quinto lugar, embora “não seja o resultado que queríamos, pelo menos são pontos”, afirma o britânico, que aparentemente não acredita que a troca para os pneus macios tenha sido um grande erro. “Hoje não funcionou direito com nenhum dos pneus. Foi uma corrida muito dura e realmente difícil.”

E não foi só o calor extremo que teve um papel importante. “Minha largada, para ser sincero, não foi boa”, admite Hamilton. “Minha largada foi fraca, mas quando entrei no ritmo, ultrapassei Charles [Leclerc] e pensei que as coisas não estavam indo tão mal assim nas primeiras voltas.”

Na disputa contra George Russell, o piloto da Ferrari conseguiu até acompanhar o ritmo por alguns momentos, mas “depois os pneus traseiros simplesmente perderam a aderência a cada troca”, relata. “Por alguma razão, o ritmo estava muito difícil.”

“Acho que já na sexta-feira estávamos seis décimos atrás apenas no desempenho de velocidade máxima. Preciso analisar o que aconteceu hoje, mas tenho certeza de que não foi algo insignificante. Também em termos de aderência, simplesmente não conseguimos acompanhar o ritmo hoje. Portanto, foi muito difícil, mas estou grato pelos pontos.”

Charles Leclerc está perplexo: “Difícil de entender”

Leclerc, teve ainda mais dificuldades com seu SF-26. “É muito difícil de entender”, resume o monegasco, que terminou em oitavo lugar. “Acho que ninguém entende realmente as diferenças de desempenho de um fim de semana para o outro.”

Charles Leclerc

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, termina apenas em oitavo lugar

Foto: LAT Images

“Em Barcelona, provavelmente fomos um dos carros mais competitivos no domingo. Trouxemos atualizações que funcionaram. Não acho que, neste fim de semana, a questão se resuma apenas à atualização. Acredito que esses carros sejam simplesmente extremamente sensíveis, dependendo de como você os coloca na janela de desempenho ideal.”

“E assim que você sai da janela de ajuste correta, paga um preço muito alto”, diz Leclerc, desapontado. “E hoje foi um ótimo exemplo disso.” Depois que o campeão mundial Lando Norris, da McLaren, o ultrapassou, a Ferrari chegou a chamar o monegasco de volta aos boxes para trocar os pneus.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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