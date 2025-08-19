A Ferrari, assim como as outras equipes, segue em pausa antes que a temporada 2025 da Fórmula 1 recomece com o GP da Holanda, que será realizado em Zandvoort. Antes do retorno, o chefe de equipe Frédéric Vasseur admitiu que sua equipe teve que levantar os carros após a desclassificação na China para evitar que o mesmo problema ocorresse em outros GPs.

A primeira parte da temporada da Ferrari foi marcada por várias dificuldades do ponto de vista técnico. A mais importante delas foi detectada após algumas corridas, mais precisamente na China, onde Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram desclassificados por desgastar a prancha do assoalho além das medidas permitidas pelos regulamentos esportivos.

A partir de então, a Ferrari teve dificuldades visíveis em quase todas as pistas, especialmente naquelas com mais irregularidades no asfalto.

Vários meses após o início da temporada, o chefe de equipe da Ferrari admitiu algo que parecia evidente há algum tempo, mas que nunca havia sido confirmado pela equipe. Ou seja, que os SF-25 são forçados a correr mais alto do que a equipe gostaria para evitar outras situações como a que ocorreu em Xangai.

"A McLaren é excelente no gerenciamento de pneus, especialmente em condições de pista muito quente e úmida. As desclassificações na China atrapalharam um pouco nossos planos. Tivemos que deixar uma margem de segurança com a distância do solo dos monopostos", admitiu Vasseur à Auto Motor und Sport.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Como todos nós sabemos, esses monopostos são extremamente sensíveis em termos de distância do solo. Cada milímetro representa uma posição no grid. Se você não tiver controle total da altura do monoposto, isso afetará sua competitividade".

"Para resolver o problema, você perde a concentração em outras coisas. Preparar os pneus para a classificação, as voltas de aquecimento e outras coisas".

As primeiras Ferraris nascidas sob os atuais regulamentos técnicos mostraram um comportamento imprevisível em diferentes situações, especialmente com fortes rajadas de vento. "A equipe trabalhou muito para mudar isso, mas teve que deixar de lado outros aspectos do monoposto".

"Nos monopostos atuais, tudo gira em torno da estabilidade aerodinâmica. Nos últimos dois anos, nós nos concentramos muito mais na dirigibilidade e na previsibilidade do que no downforce puro".

"O objetivo era eliminar as flutuações de downforce que ocorrem quando as rodas giram, o carro roda ou se inclina. O passo mais importante que demos nessa direção desde 2023 foi em Monza no ano passado. É lá que o piloto tira o máximo proveito do pacote. Se ele não tiver certeza do que o carro faz, não conseguirá tirar o máximo proveito dele", concluiu Vasseur.

