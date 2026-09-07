Chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur admitiu que o motor da Scuderia nunca chegaria ao nível da unidade de potência da Mercedes em termos de potência na temporada 2026 da Fórmula 1.

Mesmo com a dominância da Mercedes, o sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualizações (ADUO) indicou que o motor de combustão interna - usado com parâmetro - mais forte é o da Red Bull. Com isso, a marca alemã ganhou direito a uma atualização de unidade de potência em 2026 e outra em 2027, enquanto Ferrari, Audi e Honda receberam duas cada, com a Scuderia sem alcançar o salto esperado mesmo após aplicar as mudanças na Áustria e em Monza.

Na pista do calendário em que a potência é mais decisiva, Charles Leclerc e Lewis Hamilton se classificaram em quarto e quinto lugares. O resultado da corrida foi pior, já que o monegasco bateu após jogar o companheiro de equipe na brita na primeira volta. Em termos de velocidade máxima, a unidade de potência da Ferrari foi 5,6 km/h mais lenta na classificação (com Oliver Bearman, da Haas).

O Motorsport.com destacou que, assim como Vasseur havia insistido, a atualização ADUO da Ferrari não representou uma virada no jogo. “Pelo menos eu acertei em alguma coisa”, brincou o executivo francês após uma corrida difícil em casa para a Scuderia.

Questionamos se o desempenho esteve, pelo menos, dentro das expectativas e se a gestão de energia influencia a diferença em relação à Mercedes.

“Não quero entrar em detalhes, mas quando você tem falta de potência pura, começa a brincar com o uso de energia para tentar compensar em uma reta”, explicou Vasseur. “Mas se você usa mais em um lugar, com certeza vai usar menos em outro, e aí você entra em um ciclo vicioso ao tentar fazer isso enquanto está na disputa".

“Honestamente, não se trata de gestão de energia. Acho que o uso estava mais ou menos ok; até mesmo a McLaren estava fazendo alguns ajustes na sexta-feira e na manhã de sábado. No fim das contas, estamos com falta de potência pura".

“A realidade é que, se você está com um déficit de X em Zandvoort, fica dois ou três décimos [atrás]. Se você está com um déficit de X menos – estou usando letras porque você vai tentar extrapolar –, se você está com um déficit um pouco menor que X em Monza, a diferença em relação à Mercedes é duas vezes maior".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Questionado sobre se a falta de potência do motor poderia estar relacionada a escolhas específicas de projeto, Vasseur destacou o desafio de manter os gastos sob controle em meio ao teto de gastos da unidade de potência.

“No que diz respeito ao motor, o processo é extremamente demorado porque o prazo de entrega das peças é longo e o teto de gastos não é fácil”, disse Fred. “É preciso produzir o motor para a temporada. Já estamos um pouco nessa situação e, se quisermos começar o desenvolvimento, teremos que produzir um novo lote de motores, e isso é complicado".

“Não esperávamos nos recuperar [com] o ADUO 1 ou o ADUO 2. Estamos dando pequenos passos, mas o que você precisa ter em mente é que, se você der um pequeno passo no motor, mesmo que ganhe apenas alguns cavalos de potência, isso já é um bom avanço no grid".

“Isso significa que agora teremos um novo motor no ano que vem. Com certeza, o objetivo é recuperar o atraso, o mais rápido possível, mas eu não esperava que, em dois meses, recuperássemos a diferença em relação à Mercedes", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!