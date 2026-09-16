F1: Ferrari ainda não vai mudar o foco para carro de 2027

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, afirmou que a Scuderia continuará focada nas atualizações do carro da temporada 2026 da Fórmula 1, o SF-26, apesar das chances cada vez menores de conquistar o título mundial neste ano.

Depois que Lewis Hamilton abandonou o GP da Espanha por problemas nos freios, o heptacampeão mundial está 101 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli, na classificação dos pilotos. Charles Leclerc terminou em quarto lugar no Madring, deixando a Ferrari 145 pontos atrás da Mercedes no Mundial de Construtores

Os recursos para o desenvolvimento do carro precisam ser alocados com cuidado, tendo em vista o teto de gastos e as restrições aos testes aerodinâmicos. No que diz respeito ao motor, a Ferrari já implementou as duas atualizações ADUO que lhe foram permitidas.

Embora se saiba que as equipes estejam trabalhando em seus carros para 2027, Vasseur não tem intenção de tornar isso o foco total da Ferrari por enquanto.

“Não estamos na mesma situação de 12 meses atrás”, disse o francês, referindo-se à reformulação regulamentar da F1 para 2026. “Hoje, o que desenvolvermos, poderemos transferir para o projeto do ano que vem. Continuaremos trabalhando, mas talvez em coisas diferentes, em aspectos diferentes. O desenvolvimento que fazemos agora, 80% será aproveitado".

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto: Jayce Illman / Getty Images

No que diz respeito às chances da Ferrari de conquistar o título, perguntaram a Vasseur se agora já era “fim de jogo” contra Antonelli e a Mercedes – uma pergunta à qual ele se recusou a responder diretamente: “Há duas ou três semanas, eu disse a vocês que iria encarar uma corrida de cada vez. Não mudei de opinião”, insistiu.

O segredo para a Ferrari pode estar no desempenho na classificação, já que Hamilton e Leclerc não conseguiram se classificar na primeira fila em nenhuma das quatro sessões (incluindo a corrida sprint em Zandvoort) desde a pausa de meio de temporada.

A posição média deles é a quinta, e a diferença do SF-26 em relação à pole tem sido de 0s198 – mais lenta que a da McLaren e da Mercedes, mas mais rápida que a da Red Bull.

“Precisamos melhorar isso, porque acho que, quando você analisa o ritmo, durante a corrida ele está lá”, disse Vasseur. “Com certeza, precisamos fazer um trabalho melhor na classificação".

“Se considerarmos Zandvoort e esta corrida [Madring], o perfil do evento é um pouco semelhante para nós. Tivemos um ritmo decente na classificação, mas não conseguimos juntar tudo na última tentativa, e o ritmo de corrida está bom".

“Se eu tivesse que definir o foco da equipe em algo hoje, seria a evolução do ritmo durante a classificação – mais do que o ritmo em si, a evolução, os passos que podemos dar. Estávamos lá na primeira volta da Q3; o potencial existe, só precisamos adaptar tudo ainda mais daqui para frente".

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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