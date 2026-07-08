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F1: Com Hamilton e Leclerc, Ferrari será primeira equipe a testar no Madring

Scuderia fará dia de filmagens no circuito madrileno, o qual estreia na categoria este ano, na quinta-feira (09)

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Concluído o fim de semana do GP da Grã-Bretanha, a Ferrari se prepara para ir a Madrid. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Scuderia estará na pista nesta quinta-feira (09) em Madring, novo circuito urbano que, em setembro, receberá pela primeira vez o GP da Espanha de Fórmula 1

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O SF-26 se tornará então o primeiro carro da F1 a rodar no traçado madrileno, uma estreia que permitirá à equipe de Maranello coletar dados preciosos, mas que também representará um importante banco de dados para os organizadores do evento.

Oficialmente, será um dia de filmagens, ou seja, dedicado a atividades promocionais, com um limite máximo de 200km que podem ser percorridos segundo o regulamento. De acordo com apuração do Motorsport.com, Lewis Hamilton e Charles Leclerc irão se alternar ao volante do carro, tendo a oportunidade de se familiarizar com a pista, a qual estreia esse ano na F1. 

Mesmo respeitando os limites previstos para esse tipo de atividade, a Ferrari poderá recolher indicações úteis sobre as características do circuito, informações preciosas dado o ineditismo da pista e a proximidade da etapa, marcada para o fim de semana entre 11 e 13 de setembro. 

La curva Monumental del Madring

La curva Monumental del Madring

Foto di: Filip Cleeren

O aspecto mais surpreendente é o timing com que a Scuderia conseguiu organizar a viagem. Até poucos dias atrás, o Madring ainda era um canteiro de obras aberto, pelo menos no que diz respeito às estruturas destinadas a receber o público e às infraestruturas do paddock. Uma recente visita de uma delegação de jornalistas havia, de fato, mostrado obras ainda em andamento em muitas áreas. 

Porém, a situação do traçado é diferente. Os 5.416 metros do circuito, caracterizados por 22 curvas e por um longo trecho elevado, já estão prontos e a presença da Ferrari representa mais uma confirmação do estado de avanço das obras. Além de permitir à Scuderia acumular um primeiro conhecimento da pista, o teste também oferecerá aos responsáveis pelo Madring uma ocasião preciosa para verificar o funcionamento da instalação com um carro de F1, coletando indicações úteis tendo em vista a estreia no campeonato em setembro.

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