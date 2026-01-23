F1: Ferrari apresenta pintura de carro de 2026; veja imagens

A Ferrari apresentou nesta sexta-feira (23) a pintura do SF-26, carro que será utilizado por Lewis Hamilton e Charles Leclerc na temporada de 2026 da Fórmula 1. A revelação aconteceu em um evento em Fiorano, na pista da equipe.

Quarta colocada entre construtores em 2025, a Ferrari não teve uma temporada fácil e, com o novo regulamento, espera ter um ano mais tranquilo. O time de Maranello mantém sua dupla titular e o chefe de equipe, Fred Vasseur, mas já anunciou que Hamilton terá um novo engenheiro de corrida, pois Riccardo Adami foi transferido para uma nova função.

A escuderia italiana já havia divulgado os macacões de corrida de 2026 no início dessa semana por meio de posts nas redes sociais. Com a presença dos dois titulares, a equipe escolheu manter o vermelho característico da marca, tendo também detalhes em branco nas laterais e nos ombros, além dos logos de patrocinadores.

O carro de 2026 terá uma identidade visual semelhante à do ano passado, com uma presença um pouco maior da cor branca, que recebe um dos principais patrocinadores do time, a HP.

Veja as fotos da pintura do SF-26

SF-26 Foto de: Ferrari

Ferrari SF-26 livery Foto de: Ferrari

Ferrari SF-26 livery Foto de: Ferrari

Ferrari SF-26 livery Foto de: Ferrari

Ferrari SF-26 livery Foto de: Ferrari

Ferrari SF-26 livery Foto de: Ferrari

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!